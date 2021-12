Prefeitura de JF abre concurso com 630 vagas na área da Educação

Prefeitura de Juiz de Fora publicou os editais no Atos do Governo neste sábado (11/12) (foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação)

A Prefeitura de Juiz de Fora publicou neste sábado (11/12), no Atos do Governo, editais para concurso público na área da Educação. Ao todo, são 630 vagas distribuídas para professores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares.

As inscrições terão início em 14 de março e vão até 18 de abril de 2022. Para participar do processo seletivo, os interessados devem pagar uma taxa que varia de R$ 80 a R$ 100 dependendo do cargo pretendido.

edital 01/2021 define as diretrizes para o cargo de Professor Regente A (PR-A), com a previsão de 343 vagas.

segundo certame estabelece as normas para o cargo de Professor Regente B (PR-B). Serão 248 oportunidades distribuídas para as áreas de arte, ciências, dança, educação física, geografia, história, inglês, matemática, língua portuguesa, libras, música e teatro.

Por fim, os editais 03/2021 04/2021 disponibilizam 34 vagas para coordenador pedagógico e outras cinco para secretário escolar, respectivamente.

A maior remuneração é para o cargo de secretário escolar, cujo vencimento será de R$ 2.023,35. Coordenadores pedagógicos receberão R$ 1.947,13. Já os salários para professores regentes nas categorias A e B serão de R$ 1.443,12 e R$ 1.766,11, respectivamente.

Os editais preveem a realização de quatro etapas: prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva, prova prática e avaliação de títulos.