Prefeitura de Patos de Minas realiza processo seletivo com quase 140 vagas

A Prefeitura de Patos de Minas publicou edital de processo seletivo para funções na área da saúde no município do Alto Paranaíba. São 137 vagas, sendo a maior parte delas no Programa de Saúde da Família (PSF). Os salários variam de R$ 1,5 mil a mais de R$ 10 mil.

A seleção é para formação de cadastro de reserva para as funções de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, assistente social, atendente de consultório dentário, auxiliar de enfermagem, cirurgião dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, professor de educação física e psicólogo. A carga horária de todas os profissionais neste certame é de 40 horas semanais.

As inscrições começam no dia 1º e vão até 17 de abril, sendo feitas apenas pela internet, por meio da empresa responsável pela organização do processo seletivo ( clique aqui ). O valor da inscrição é de R$ 60 ou R$ 100, dependendo do cargo pretendido.