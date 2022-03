Vagas da semana! Concursos abertos oferecem mais de 9.000 chances

(foto: Divulgação)

Polícia Penal DF

O edital do concurso público para a Policial Penal do DF vai oferecer 1779 vagas para o cargo de polícial penal, que exige nível .As inscrições já estão abertas e seguem até 11 de abril, por meio da página oficial do concurso, no site da banca. O salário para um profissional da categoria é de R$ 5.445,00. Saiba mais aqui!

Secretaria de Saúde

Um dos concursos mais esperados do ano teve o edital publicado. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O certame vai contemplar os cargos de médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. A remuneração inicial pode chegar a R$ 12.654. As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. Saiba mais!

PG-DF

O edital da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), visa contratar 65 procuradores de forma efetiva e imediata. Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios. O período de inscrições será aberto a partir das 10h do dia 4 de abril, pelo site do Cebraspe. Saiba mais!

PCSP (delegados)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo oferece 250 vagas para a carreira de delegado, que exige o nível superior em Direito e habilitação na categoria B. O ganho inicial é de R$10,3 mil. As incrições ficarão abertas das 10h de 21 de março até as 23h59 minutos de 28 de abril.

Cadetes do Exército

O Exército Brasileiro oferece 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres, no concurso da Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx). A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais. É necessário nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. A idade mínima necessária é entre 17 e 22 anos e a altura de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). O pedido de inscrição deve ser feito, de 7 de fevereiro a 23 de maio, por Ficha de Inscrição disponibilizada na página da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).

IFRJ

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou edital com oferta de 33 vagas. A remuneração dos contratados pode chegar a R$ 5.831,21. Os professores também receberão benefícios. As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Selecon de 25 de fevereiro a 12 de abril. Saiba mais!

Hemocentro

O concurso do Hemocentro de SP inscreve de 2 de março a 5 de abril, pelo site do Instituto Mais. São 15 vagas imediatas em cinco cargos do nível fundamental ao superior. Ganhos chegam a até R$ 3,9 mil. Confira!

PCSP

A Polícia Civil de São Paulo publicou um novo concurso público com vagas para escrivães e investigadores. Foram disponibilizadas 2.500 chances, sendo 1.600 para escrivão e 900 para investigador. O salário inicial dos cargos é de R$ 3.931,18. Inscrições entre 3 de março e 1º de abril, no site da Vunesp.

IFSP

O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo - IFSP abriu as inscrições do concurso com 18 vagas para cargos Técnico-Administrativos em Educação. Os aprovados vão cumprir jornada de 40 horas semanais para remuneração de R$ 1,9 mil. Inscrições serão no site do IFSP no período de 10 a 30 de março. Veja!

Pires do Rio (GO)

Foi lançado o concurso para a Prefeitura Pires do Rio, em Goiás. As inscrições serão feitas pelo site do Cebraspe de 10 de março a 8 de abril. Serão abertas 287 novas vagas, para nível fundamental completo e incompleto e superior. Confira!

PCSP (saúde)

Para a saúde, a Policia Civil de São Paulo abre mais 189 vagas. As oportunidades são para médico legista, com salário inicial de R$ 8.700. Segundo o edital, as inscrições poderão ser realizadas durante os dias 21 de março e 28 de abril, pelo site da banca examinadora, Vunesp.

DPE-CE

O concurso da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará para o cargo de defensor teve o edital publicado. São ofertadas 60 vagas iniciais, além da formação de cadastro reserva. O salário inicial para o cargo é de R$ 27.528.Inscrições entre 3 de março e 5 de abril.

Bombeiros PA

O Corpo de Bombeiros do Pará publicou um novo edital de concurso público. A oferta é de 405 vagas para soldado (praça). Os salários iniciais são superiores a R$3,9 mil. As inscrições já estão abertas. Os interessados poderão se candidatar até 7 de abril, pelo site do Instituto AOCP , organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 68,50.

Concurso ESa

A Escola de Sargento das Armas divulgou o edital do concurso ESA 2023. A seleção oferece 1.100 vagas para jovens de todo o Brasil ingressarem no Exército, por meio de várias áreas. O prazo de inscrição vai do dia 7 de março a 5 de abril, pela internet. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Escola de Sargento das Armas e preencher todo o formulário necessário para cadastro.O valor da taxa de inscrição é de R$95 para todas as áreas e gênero.

Concurso EPCAR

A EPCAR ( Escola Preparatória de Cadetes do Ar) está com concurso aberto para formação de cadetes da aeronáutica. São ofertadas no total 130 vagas, sendo 110 vagas destindas ao sexo masculimo e 20 vagas ao sexo feminino. As inscrições serão iniciadas às 10h do dia 4 de abril e se encerrarão às 9h do dia 20 do mesmo mês.

Sefaz BA

A Secretária da Fazenda do Estado da Bahia oferece 49 vagas de nível superior com salário que varia entre R$ 10 mil e R$ 13 mil. As inscrições poderão ser feitas no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas, entre as 16h do dia 7 de março até as 16h do dia 05 de abril de 2022.

Detran AM

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou um novo edital de concurso público. A oferta é de 183 vagas com formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior que irão atuar em 28 municípios. As inscrições serão realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), entre as 9h do dia 8 de março e as 18h do dia 6 de abril de 2022.

Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, no estado de Goiás, retomou o concurso público para o provimento de 1376 vagas na educação, saúde, assistência social e infraestrutura, com remuneração de até R$ 3.452,93. Os interessados em participar poderão se inscrever no período de 8 de março de 2022 até às 17h do dia 29 de abril. Saiba mais aqui!

Sargentos músicos da Marinha

A oferta é de 25 vagas para o curso de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) que vai contemplar ambos os sexos, de todo o Brasil. Os interessados tem entre os dias 16 de março e 27 de abril para se inscreverem. Saiba mais!

UFRJ

A UFRJ oferece 103 oportunidades imediatas e 162 para a formação de cadastro reserva, para a área Administrativa, com foco nos cargos de nível médio e técnico. As inscrições serão abertas no dia 21 de março, por meio do site da PR-4 , organizadora da seleção. Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de abril. Saiba mais!

Colégio Pedro II

A Pró-reitoria do Colégio Pedro II anunciou que estarão abertas as inscrições para concurso público de provas destinado ao provimento de 36 vagas imediatas, mais cadastro reserva. Ao todo, são 71 vagas para níveis médio, técnico e superior. As inscrições serão aceitas até o dia 3 de abril. Saiba mais!

TJTO

O concurso Tribunal de Justiça do estado do Tocantins (TJTO) oferece 63 oportunidades, sendo 50 para a área administrativa e 8 para a judiciária. As demais 5 ficam com a carreira de nível superior. Além destas vagas imediatas será formado um cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 12 mil. As inscrições vão do dia 28 de março a 2 de maio. Saiba mais!