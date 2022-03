CMI/Secovi-MG abre inscrições para capacitações on-line

Nos dias 18 e 19 de abril, das 19h às 22h, será a vez do curso "Negociação eficaz em tempos incertos", ensinada pelo instrutor Benjamin Pereira. Encerrando a programação do mês, o fonoaudiólogo e especialista em audiologia Rodrigo Moreira vai conduzir o "Curso de oratória: Venda mais falando melhor".



A capacitação, que vai ocorrer, de 25 a 27 de abril, das 19h às 22h, apresenta técnicas de oratória para que os participantes possam se expressar com credibilidade, segurança e assertividade.