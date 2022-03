Secretaria de Saúde publica edital de concurso com 381 vagas

(foto: Secretaria de Saúde/Reprodução) Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou o documento com a oferta de 381 vagas. O edital saiu na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada no começo da noite da última sexta-feira (25/3).

Do quantitativo de vagas, 230 visam a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva.

Para a carreira de enfermeiro (a), são oferecidas 101 vagas, sendo 51 para ampla concorrência, 20 para negros, 20 para para deficientes e 10 para hiposuficientes. O cargo requer graduação em enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. A remuneração inicial é de R$3.055, para carga de trabalho de 20 horas semanais.

Já para os cargos de médicos, são 230 vagas, sendo 150 para ampla concorrência, 26 para negros, 47 para deficientes e 7 para hiposuficientes. Os salários dos médicos variam conforme a carga horária. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327.

Há várias áreas contempladas. São elas: Acumputura;

Alergia e Imunologia;

Anatomia Patológica;

Anestesiologia;

Cardiologia;

Cirurgia;

Citopalogia;

Clínica Médica;

Coloproctologia;

Dermatologia;

Eletromiografia;

Endocrinologia e Metabologia;

Gastroenterologia;

Genética Médica;

Geriatria;

Ginecologia e Obstetrícia;

Hematologia e Homoterapia;

Infectologia;

Mastologia;

Medicina do Trabalho;

Medicina Física e Reabilitação

Medicina de Emergência;

Medicina Intensiva (Adulta e Pediátrica).

Médicina da Família;

Nefrologia;

Neonatologia;

Neurocirurgia;

Neurologia;

Neurologia Pediátrica;

Oftalmologia;

Ortopedia e Traumatologia;

Otorrinolaringologista;

Paliativista;

Patologia;

Pediatria;

Peumologia;

Psiquiatria;

Radiologia;

Radioterapia;

Reumatologia;

Sanitarista e Urologia.

Para cirurgião dentista são 50 vagas, sendo 25 para ampla concorrência, dez para negros, dez para deficientes e cinco para hiposuficientes. Os ganhos são de R$4.250.

O secretário de Saúde,Manoel Pafiadache, afirmou que o certame caracteriza a “visão do governo do DF em fortalecer a saúde oferecida à população, reforçando as políticas públicas que já vêm sendo implementadas”.

O subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde, Evillásio Ramos, reforçou que o concurso para provimento de vagas “representa a valorização dos serviços públicos e o fortalecimento das equipes que atuam na linha de frente.”

Os candidatos nomeados poderão exercer suas atribuições entre as diversas unidades de saúde da rede.

Incrições e provas As inscrições abrem em 25 de abril e vão até 23 de maio. A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.

Os interessados em uma vaga na SES/DF já podem se inscrever no site do IBFC, banca organizadora . Os cadastros serão aceitos das 10h de 25 de abril até as 23h de 23 de maio. A taxa custa R$ 90 (enfermeiro), R$100 (cirurgião dentista) e R$130 (médico).

Membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico, poderão pedir isenção do valor. A solicitação deve ser feita na página eletrônica da banca de 6 a 10 de abril. O resultado preliminar dos pedidos sairá em 18 de abril, cabendo recursos nos dias 19 e 20. A lista definitiva de isentos sairá em 25 de abril.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, marcada para 26 de junho. Para todos os cargos serão propostas 100 questões, com a seguinte distribuição: Língua Portuguesa: 15 questões com peso 1

Legislação Geral: 10 questões com peso 1

Legislação Específica: 15 questões com peso 1

Plano Distrital de Política para Mulheres: 10 questões com peso 1

Conhecimentos sobre o Distrito Federal: 10 questões com peso 1

Conhecimentos Específicos: 40 questões com peso 2 Será aprovado quem conseguir 70 pontos (metade da prova).