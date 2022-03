Concurso PRF: corporação anuncia curso de formação com mais 59 aprovados

(foto: Governo Federal/Divulgação) Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal anunciou um novo curso de formação profissional (CFP) complementar para a Polícia Rodoviária Federal, que será realizado ainda este ano. O anúncio, feito nas redes sociais da instituição, confirma que 59 aprovados serão convocados para a matrícula.





De acordo com a corporação, este será um CFP complementar, com vagas que não foram preenchidas no CFP de 2021. Além disso, ele também tem o objetivo de atender a necessidade de nomear o quantitativo previsto no edital.

Com isso, os candidatos que são os próximos da fila para serem convocados devem ficar atentos, pois o CFP já tem data para começar.

“Temos como data provável para início do CFP o dia 08 de abril de 2022, com o edital sendo publicado no Diário Oficial da União e divulgado no sítio eletrônico da organizadora (e replicado em nossas redes) provavelmente no dia 04 de abril de 2022”, comunicou a UCPRF.

O edital com todas as regras deve ser divulgado no site da banca e no Diário Oficial da União.

Concurso PRF tem oferta de 1.500 vagas

O edital do concurso PRF foi publicado em 2021 e ainda está em vigência. Ao todo, o certame ofereceu 1.500 vagas. Todas as oportunidades são para a carreira de policial rodoviária federal, de nível superior. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A PRF exige que o candidato tenha, na data da matrícula no Curso de Formação A PRF proporciona remuneração de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.