Multinacional CI&T abre 300 vagas para programa de estágio 2022

Com 26 anos de atuação, a CI&T atua com projetos de transformação digital de grandes companhias globais, e é referência em gestão e formação de pessoas.



Com mais de uma década presente consecutivamente no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW Brasil), figurando na 11ª posição em 2020, a CI&T tem sido reconhecida por oferecer um ambiente de trabalho multicultural, com equipes engajadas em inovar, colaborar e que respeitam a diversidade.





Para o programa CI&T Next Gen 2022, a CI&T irá aumentar em 50% o número de vagas oferecidas para estágio em relação ao processo realizado no ano passado, quando a companhia contratou 200 estudantes.



Para a edição de 2022, serão 300 vagas destinadas a estudantes de cursos técnicos, tecnólogos, graduação ou pós-graduação ligados à tecnologia da informação, dados e design, com conclusão após dezembro de 2022, e que terão a oportunidade de desempenhar na prática todo o aprendizado até o término do seu curso.



O tempo de estágio deverá ser de pelo menos 12 meses com até 30 horas semanais. O domínio do inglês pode ser um diferencial para os candidatos.



O processo seletivo do Programa de Estágio da CI&T se destaca pela adoção de formatos inovadores, que unem o lúdico com atividades dinâmicas e muita “mão na massa”. Confira um pouco da última edição do programa neste vídeo: do Programa de Estágio da CI&T se destaca pela adoção de formatos inovadores, que unem o lúdico com atividades dinâmicas e muita “mão na massa”. Confira um pouco da última edição do programa neste vídeo: https://www.facebook.com/ciandt/videos/248476470145873/





“Nosso programa Next Gen vem se transformando ao longo dos anos e temos muita satisfação de fazer esse ano o maior deles, para 300 pessoas. Além disso, nos orgulhamos em dizer que as vagas, incluindo as do Next Gen, são para todas as pessoas. No novo formato, trazemos agora a possibilidade de pessoas que tenham perfil para design e dados, além dos perfis que já trazíamos de developer e tester. Esperamos com isso, dar mais oportunidade para outras pessoas de se conectarem com o programa", reforça Ivan Neves, head of talent attracting.”





Os três pilares do progrma CI&T Next Gen 2022

1 - Treinamentos





Um mês de treinamentos com integração de áreas, nossa cultura e processos para capacitação técnica.





2 - Universidade Corporativa



A universidade corporativa da CI&T é pautada em e-learning com o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos candidatos.





3 - Certificações e capacitação





A CI&T oferece materiais e ferramentas que possibilitam a busca pelo desenvolvimento técnico e de liderança.





Os interessados em saber mais sobre o programa CI&T Next Gen 2022 e informações sobre o cronograma de inscrições do processo seletivos podem acessar a página especial no site da CI&T clicando aqui: https://ciandt.com/br/pt-br/carreiras/programa-de-estagio