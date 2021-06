Vale prorroga inscrições para programa de estágio até próximo dia 12

(foto: Vale/Divulgação)





Os interessados em participar do Programa de Estágio 2021 da Vale ganharam mais prazo. É que a empresa prorrogou as inscrições até 12 de julho. São cerca de 900 vagas em diversas cidades de seis estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro.



Há oportunidades para cursos como engenharia, geologia, administração, comunicação, psicologia, direito e economia, entre outros.









Para se candidatar, os estudantes devem estar cursando o ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O processo seletivo também inclui oportunidades para pessoas com deficiência.



Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem, mesmo em locais em que o trabalho seja 100% remoto.





Para Mira Noronha, gerente global de atração de talentos na Vale, o Programa de Estágio da empresa se adaptou ao novo normal sem deixar de manter viva a atração dos estudantes pelo processo seletivo da empresa.



“Dar continuidade a um programa tão importante, agora já inserido à modalidade remota é de grande importância para seguir aproximando e engajando jovens para o momento de transformação da empresa”, afirma.





O processo seletivo para o Programa de Estágio será on-line e às cegas em todas as etapas, “com o objetivo de evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos e de promover uma seleção baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura”, segundo a empresa.



Desta forma, informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, deficiências, entre outras, serão omitidas durante a seleção.





Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.375,14 (os valores variam de acordo com a carga horária), vale-transporte e vale-refeição e terão direito a assistência médica, trilha de desenvolvimento de carreira exclusiva para estagiários, acesso ao Gympass, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada 6 meses. A carga horária do estágio é de até seis horas diárias, dependendo das atividades a serem desenvolvidas.