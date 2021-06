Cielo: 22 vagas para seu programa de estágio 2021

Programa é aberto a todas as pessoas independentemente de idade, etnia, deficiência, gênero, orientação sexual e religião (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Cielo, empresa de pagamentos eletrônicos, está com inscrições abertas até o dia 15 de julho para o Programa de Estágio 2021. Estudantes de graduação, com formação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023, podem concorrer a uma das 22 vagas.



LEIA MAIS 10:30 - 02/06/2021 Construtoras oferecem 19 vagas de emprego e estágio em BH e Nova Lima

12:00 - 31/05/2021 Danone abre inscrições para programa de estágio

14:00 - 31/05/2021 Cenibra abre inscrições para o programa de estágio 2021/2022 processo de seleção ocorrerá de forma remota. As pessoas escolhidas terão de cumprir jornada, após a pandemia, em Barueri (SP), cidade que abriga a sede da companhia. , empresa de pagamentos eletrônicos, está com inscrições abertas até o dia 15 de julho para o Programa de Estágio 2021. Estudantes de graduação, com formação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023, podem concorrer a uma das 22 vagas.Em razão da pandemia da COVID-19, oocorrerá de forma remota. As pessoas escolhidas terão de cumprir jornada, após a pandemia, em Barueri (SP), cidade que abriga a sede da companhia.





O programa - organizado pela Matchbox - é aberto a todas as pessoas independentemente de idade, etnia, deficiência, gênero, orientação sexual e religião. Alinhado a um ambiente diverso e de aprendizagem, estagiários e estagiárias serão incentivados diariamente a desenvolver seu potencial em projetos desafiadores da empresa.



As pessoas selecionadas escolherão durante o processo seletivo a área de interesse e receberão, desde a primeira semana, treinamentos e acompanhamento pela Universidade Cielo por meio de uma trilha de desenvolvimento profissional e pessoal.





"Buscamos quem queira transformar a empresa e o mundo em um lugar melhor. Buscamos pessoas inovadoras, capazes de encarar este momento de transformação digital num ambiente sustentável, colaborativo e inclusivo", disse Fernando Pinto Lima, head de gente, gestão e performance da Cielo.





provas de lógica, fit cultural, gravação de vídeo e dinâmica de grupo on-line, e ao final, entrevista com os gestores das vagas existentes no Programa de Estágio 2021. Para se inscrever, acesse: Durante o processo seletivo haveráde lógica, fit cultural, gravação de vídeo e dinâmica de grupo on-line, e ao final, entrevista com os gestores das vagas existentes no Programa de Estágio 2021. Para se inscrever, acesse: https://estagiocielo.com.br/estagio-cielo-2021/#





O estágio oferece bolsa auxílio de R$ 1.800 para estudantes do penúltimo ano do curso e R$ 2.000 para estudantes do último ano.



Programa de Estágio Cielo 2021