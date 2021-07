Grupo Direcional abre inscrições para estágio 2021 em Belo Horizonte

O processo seletivo do programa de estágio do Grupo Direcional é composto por cinco etapas (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

O Grupo Direcional está com inscrições abertas para o Programa Protagonize, o programa de estágio dae Riva Incorporadora que busca candidatos que gostem de desafios, saibam articular soluções rápidas e eficazes e estejam alinhados com os valores e propósitos do grupo.O grupo empresarial está oferecendo 14 vagas para asde tecnologia da informação e financeira e, ao ser selecionado, o candidato passará por subáreas dentro da área escolhida, no período de até dois anos. As inscrições vão até o dia 23 de julho.