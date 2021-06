Oi abre 40 vagas para programa de estágio em Minas Gerais e outros estados

"Aqui na Oi, oferecemos um ambiente de trabalho plural, inclusivo e colaborativo, onde as pessoas podem ser autênticas e viver boas experiências. Criamos conexões que valorizam as diferenças. E se você gosta de aprender todo dia, acredita que a tecnologia cria um novo futuro e valoriza as diferenças é você quem estamos procurando”, afirma a diretora de gestão do capital humano, Ariane Fonseca Vieira.





Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2022 e devem estar matriculados em um dos seguintes cursos: administração, análise de sistemas, ciência da computação, ciência da informação, ciências atuariais, comunicação social, contabilidade, design gráfico, direito, economia, engenharia, engenharia de produção, engenharia de sistemas, estatística, finanças, gestão comercial, gestão tecnológica, marketing, processamento de dados, relações internacionais, sistemas de informação, tecnologia da informação e telecomunicações.





Os participantes passarão por testes on-line, dinâmica de grupo remota e entrevista com o gestor da área na fase final.



Os selecionados iniciarão suas atividades em agosto e terão bolsa-auxílio compatível com o mercado, Home Office e horários flexíveis, day off, Programa de Qualidade de Vida, aparelho celular com plano Oi Colaborador, vale-transporte e vale-alimentação.



Além disso os estagiários terão a possibilidade de crescer profissionalmente, seguindo uma trilha de desenvolvimento criada exclusivamente para eles. Todos serão envolvidos em atividades desafiadoras, com alto nível de responsabilidade, em linha com o objetivo de aprender fazendo e inovar em time.