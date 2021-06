Sempre Mais lança cursos de extensão para profissionais de estética

Michelle Bastos, proprietária da clínica, diz que cursos serão 30% teóricos e 70% práticos (foto: Arquivo Pessoal)



Em julho, a Clínica Sempre Mais lança grade de cursos de extensão para profissionais da área de estética. "Após 13 anos na área e muito pedidos de colegas, resolvemos compartilhar nosso conhecimento e experiência com as pessoas que estão estudando ou se inserindo no mercado. Como já temos uma estrutura completa, ela será adaptada em parte para o novo serviço, além de equipamentos e materiais para as aulas práticas", afirma Michelle Bastos, proprietária da clínica.





Os cursos serão 30% teóricos e 70% práticos e o diferencial será a imersão feita na própria clínica. Após o término de cada curso, os participantes vão poder agendar um dia e vão ficar acompanhando os atendimentos e vivenciando de perto a rotina de trabalho, com mentoria individual. Assim, os profissionais já sairão prontos para os atendimentos.





Os professores são profissionais especialistas, com experiência, que agregarão muito à vida profissional dos participantes.





A agenda para o segundo semestre já está aberta, com os seguintes cursos:

Limpeza de pele: 3/7

Hidrolipoclasia: 24/7

Escleroterapia: 13/8

Intradermoterapia: 27 e 28/8

Microagulhamento: 11/9

Tratamento capilar: 25/9

Massagens: 16/10

Depilação a laser: 13/11









As inscrições poderão ser feitas pelo whatsapp: (31) 99720-9704.





"Também vamos manter parcerias com faculdades para podermos oferecer descontos nos cursos para estudantes", comenta Michelle.





A Sempre Mais é uma clínica de estética que trabalha com as novas tecnologias do mercado de cosmetologia. Além dos tratamentos estéticos, tem um SPA urbano com todo requinte e cuidados para criar momentos de relaxamento e alívio ao estresse do dia a dia.





"Nosso principal objetivo é transmitir saúde, bem-estar, autoestima, segurança, confiança, atendimento personalizado e humano. Temos muito cuidado e atenção com nossos clientes em cada procedimento e muitos são já fieis, assim como fazemos questão de ter uma equipe altamente especializada e qualificada para oferecer segurança e conforto em cada tratamento. Além da localização privilegiada, também somos referência e exemplo em relação às normas e padrões de fiscalização", ressalta Michelle Bastos.





Serviço

Local: Clínica Sempre Mais

Clínica Sempre Mais Endereço: Rua Sergipe, 921 – Savassi – BH/MG

Rua Sergipe, 921 – Savassi – BH/MG Site: https://sempremaisestetica.com.br/

https://sempremaisestetica.com.br/ Telefone: (31) 3273-7919

(31) 3273-7919 Whatsapp: (31) 99966-7919

(31) 99966-7919 E-mail: atendimento@sempremaisestetica.com.br

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e, aos sábados, das 8h às 14h. Estacionamento gratuito.