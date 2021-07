Faculdade Pitágoras disponibiliza mais de 100 cursos de extensão gratuitos

É permitida a inscrição em apenas um curso gratuito por CPF (foto: Faculdade Pitágoras/Divulgação)









Os interessados em participar do Curso de Férias Capacita BH devem acessar o formulário on-line ( https://docs.google.com/forms/d/146-UAauY-Lho8an1U3Rm1Tgo90k-yc8Q8LBrdChQidY/viewform?edit_requested=true ) para selecionar o curso desejado.





"Os nossos cursos UP oferecem uma alternativa gratuita para os futuros profissionais impulsionarem ainda mais suas habilidades, carreiras e formações. Oferecemos 123 cursos na plataforma, que já conta com mais de 30 mil pessoas cadastradas. É uma oportunidade única que possibilita o estudo sem sair de casa", afirma Fausto Campos, coordenador de pós-graduação da Pitágoras.





"Quando o estudante finaliza a carga horária de 80 horas do curso, é possível emitir um certificado online. Um método ágil, prático e totalmente virtual, respeitando o isolamento social", conclui Fausto.





certificado, que é emitido imediatamente. As inscrições podem ser realizadas em



Conduzidos na plataforma Kosmos, a mesma da pós-graduação LFG e Pitágoras, cada curso tem duas disciplinas e ambas com uma avaliação virtual. Atingida a aprovação, o próprio aluno pode solicitar a expedição do, que é emitido imediatamente. As inscrições podem ser realizadas em https://bit.ly/Cursos_de_Férias