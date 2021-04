Dell e IOS têm 45 vagas de curso profissionalizante gratuito para PCD

Ao final do curso, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos (foto: Steve Buissinne/Pixabay )



Em parceria, a Dell Technologies e o Instituto da Oportunidade Social (IOS), acabam de abrir 45 vagas para o curso profissionalizante gratuito "Empreendedorismo, Comunicação e Informática Prática" para pessoas com deficiência com idade a partir de 16 anos.



As vagas serão distribuídas nas unidades do IOS na Grande São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Joinville. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de abril no site do IOS: www.ios.org.br





O curso tem carga total de 140 horas, com início marcado para 3/5 e término marcado para 30/6. As aulas serão ministadas de forma on-line por meio da plataforma de ensino a distância desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Inovação da Dell (LEAD), que conta com recursos acessíveis como acompanhamento de intérpretes para usuários da Língua Brasileira de Sinais (de Libras), além de alertas sonoros, comando de voz, teclado virtual, redimensionamento de fonte, alto contraste, audiodescrição de imagens, entre outros.





O IOS será responsável pelo conteúdo de português, pela coordenação, acompanhamento pedagógico e psicossocial, além do trabalho de empregabilidade voltado aos talentos formados.

O conteúdo do curso inclui conceitos de empreendedorismo, pacote office, ferramentas Google empregabilidade, cidadania e comportamento (soft skills). Além disso, também contempla conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões e ter visão do negócio.



Programa IOS de Oportunidades





Ao final do curso, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.





O IOS já formou mais de 38 mil profissionais para os setores de Tecnologia da Informação, Administração, RH e Atendimento ao Cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 49%.





Em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o IOS formou cerca de 1.424 jovens e pessoas com deficiência e, também colaborou com o ingresso de 813 alunos no mercado de trabalho.



Serviço:





Curso: profissionalizante gratuito para pessoas com deficiência "Empreendedorismo, Comunicação e Informática Prática" do IOS e Dell Inscrições: até 23/4 Site: ios.org.br Vagas: 45 vagas (Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Joinville) Documentos para inscrição (originais): RG e CPF do aluno; CPF dos pais ou responsáveis; comprovante de escolaridade; comprovante de Residência (conta de água, luz e telefone - levar as três); comprovante de Renda de todos os moradores da residência; laudo médico atualizado. Central de Atendimento - %u200BWhatsApp: (11) 97343-9010 Sobre o IOS: ios.org.br