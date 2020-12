Mutirão de empregos PcD oferece mais de 3 mil vagas

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Celebrado no dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é mais uma relevante data para reforçar a importância da inclusão da pessoa com deficiência em todos os ambientes da sociedade.



E em meio à pandemia, a reivindicação por oportunidades de emprego se tornou ainda mais necessária. É o que mostra pesquisa da Catho feita com mais de 1,4 mil profissionais com deficiência.





De acordo com o levantamento, a pandemia do novo coronavírus tem dificultado a procura por emprego para 93% dos respondentes. Para 69%, justamente, a falta de oportunidades é a maior barreira profissional enfrentada por eles.





"Os dados mostram que para essa significativa parcela da população, a pandemia piorou ainda mais a procura por trabalho desses profissionais. Por isso, é crucial que as empresas se conscientizem da importância e criem mecanismos de inclusão que vão além do cumprimento da Lei de Cotas", destaca Ricardo Morais, gerente sênior da Catho.





O levantamento ainda mostra que a forma mais comum para procurar empregos por profissionais com deficiência tem sido a internet (83%), principalmente os sites de recrutamento, como a Catho, que oferece gratuidade aos profissionais com laudo válido, desde 2016.



Mutirão virtual oferece vagas e revisão de currículo





Atuando de maneira ativa na luta por inclusão há anos, a empresa promove de maneira on-line e gratuita o Mutirão de Empregos #MinhaVagaPorDireito voltado exclusivamente para esse público com oferta de mais de 3 mil vagas exclusivas para o profissional com deficiência, além das disponíveis no site da Catho, todas gratuitas para PCD laudado ou reabilitado.





Neste ano, a programação do evento contará com workshop sobre como ter o currículo de sucesso, palestras com recrutadores e especialistas, além de painel com influenciadores e revisão de currículos.





O evento contará, também, o sorteio de consulta on-line (telemedicina). A ação visa aumentar o número de profissionais com laudo, visto que, segundo pesquisa da Catho, 72% já tiveram problemas na hora de ser contratado devido ao documento.





Na segunda edição do evento, o mutirão tem como principal proposta colocar em prática o manifesto do Minha Vaga Por Direito, movimento da Catho que, desde 2018, reivindica mais oportunidades ao profissional com deficiência. Em 2019, na primeira edição, mais de mil vagas de emprego foram ofertadas.





"O mutirão tem o objetivo de tornar em ação efetiva nossos esforços com relação a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para nós, o evento acontece como um impulsionador de empregabilidade para esse público que está em busca de oportunidades, é capacitado mas, esbarra, muitas vezes, na invisibilidade e discriminação", afirma Morais.



Sendo assim, continua, "nosso propósito é contribuir para que esses profissionais sejam cada vez mais vistos, ainda mais agora com a pandemia e imposição de mais dificuldades".





Serviço:





Evento: Mutirão de Empregos #MinhaVagaPorDireito

Mutirão de Empregos #MinhaVagaPorDireito Data: 3 de dezembro

3 de dezembro Link: www.minhavagapordireito.com.br/mutirao

www.minhavagapordireito.com.br/mutirao Horário: das 15h às 17h30

das 15h às 17h30 Valor: Gratuita

Gratuita Inscrição: https://www.minhavagapordireito.com.br/mutirao





Conheça o CAIS

Mediadora do CAIS com os trabalhadores apoiados em empresa de construção civil (foto: CAIS/Divulgação)



LEIA MAIS 13:59 - 29/10/2020 Gerdau abre seleção para formação técnica de portadores de deficiência

14:33 - 08/10/2020 Salários até R$ 13 mil: Instituto goiano abre seleção para pessoas com deficiência

11:05 - 07/02/2020 IOS abre 120 vagas para cursos gratuitos de formação profissional para jovens e pessoas com deficiência em BH APAE e atua no município de Contagem desde 1971. "Em 2012 modificou sua denominação para CAIS e desde então busca diversificar seu atendimento e atuar de forma mais intensiva na prevenção e intervenção precoce, bem como na luta pela inclusão e a preservação dos direitos das pessoas com deficiência", conta Ana Regina de Carvalho, da gerência de atendimento à organizações A instituição surgiu como umae atua no município de Contagem desde 1971. "Em 2012 modificou sua denominação para CAIS e desde então busca diversificar seu atendimento e atuar de forma mais intensiva na prevenção e intervenção precoce, bem como na luta pela inclusão e a preservação dos direitos das pessoas com deficiência", conta Ana Regina de Carvalho, da gerência de atendimento à organizações





Desde 1997, a instituição faz um trabalho intenso a favor da inclusão profissional de pessoas com deficiência, atuando na formação destas e no acompanhamento de sua inclusão nas empresas. Esta ação tem resultado em uma maior empregabilidade de jovens e adultos.





Conheça alguns programa oferecidos pelo CAIS





1- Núcleo de Educação Profissional – NEPRO

Oferece formação profissional por meio de oficinas práticas e de interesse de forma transdisciplinar visando autonomia e futura inserção no mercado de trabalho dos adolescentes, jovens e adultos qualificados no CAIS.



As oficinas com os pais visam destacar a credibilidade no potencial laborativo e na autonomia dos jovens atendidos. O CAIS foi a primeira instituição especializada a ter o Programa Jovem Aprendiz aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nesse programa, adolescentes e jovens a partir de 16 anos fazem atividades práticas e teóricas pelo período de 24 meses.





2 - Núcleo de Inclusão no Trabalho – NIT

Núcleo responsável pelo acompanhamento de jovens e adultos a partir de 18 anos incluídos no mercado de trabalho. O acompanhamento por equipe transdisciplinar é feito para as pessoas com deficiência que foram incluídas no mercado formal, conforme suas necessidades.



As mediações são feitas no ambiente de trabalho e o processo de inclusão é construído por ele, por sua família, (aqui inclui o trabalho com as famílias), pelos seus pares e pela chefia e por toda a equipe, sendo que a mediação do CAIS funciona como uma provocação catalizadora junto à pessoa com deficiência e à empresa para se alcançar uma cultura inclusiva no ambiente de trabalho.





3 - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Inclusão - NEPI

O NEPI é responsável por disseminar o conhecimento adquirido por meio do atendimento especializado e de pesquisas nas áreas onde atua.



Consonante com a tendência mundial de atendimento às demandas singulares das pessoas em espaços de formação, o CAIS construiu o Trilhas de Formação em três eixos: saúde, educação e trabalho; com trilhas, contendo tempos e temas diferentes de formação. Este núcleo sintetiza a essência do trabalho do CAIS transformando toda a experiência adquirida em material de estudo e divulgação.

Para conhecer e saber mais como ajudar, apadrinhar um programa, ser um doador (tem incentivo fiscal) e contrbuir acesse: www.cais.org.br e cais@cais.org.br.



Mercado de trabalho: conheça os serviços do CAIS:





- Intervenção para a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho

- Emprego apoiado

- Programa Jovem Aprendiz com deficiência

- Palestras de Sensibilização

- Encontros de RHs

- Doações diversas





SENAC EAD



(foto: Gerd Altmann/Pixabay )





Também festejando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o Senac EAD oferece cursos livres e pós-graduação para profissionais e estudantes que terão a oportunidade de apreender conhecimentos que serão essenciais nos ambientes organizacionais e na área educacional.



Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.



A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 350 polos presenciais para avaliações.

1- Cursos Livres





- Acolhimento de Profissionais com Deficiência nas Empresas





2 - Pós-graduação





- Educação Especial na Perspectiva Inclusiva.









Há também uma programação diversificada de cursos presenciais que pode ser conferida em Acesse a programação: https://www.ead.senac.br Há também uma programação diversificada de cursos presenciais que pode ser conferida em https://www.senac.br/





Também com atuação efetiva na luta por inclusão e oportunidades, o Centro de Atendimento e Inclusão social (CAIS), em Contagem, tem papel importante para a sociedade. Organização sem fins econômicos, ela busca promover novo olhar sobre a deficiência, por meio do atendimento especializado e da promoção à saúde.