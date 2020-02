IOS abre 120 vagas para cursos gratuitos de formação profissional para jovens e pessoas com deficiência em BH

Os cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático (foto: IOS/Divulgação)



O Instituto da Oportunidade Social (IOS) acaba de abrir 120 vagas para cursos gratuitos de formação profissional de jovens e pessoas com deficiência em Belo Horizonte.



As inscrições devem ser realizadas presencialmente até o dia 27 de fevereiro, na unidade do IOS na Una (Centerminas). Os cursos são totalmente gratuitos, incluindo uniforme e material didático.



Focados na área de administração, os cursos do IOS estão disponíveis em duas modalidades em BH: gestão empresarial e gestão de pessoas e departamento pessoal.



Os cursos incluem conceitos administrativos com aulas práticas nos softwares, educação digital, português e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento (soft skills) e, também incluem na grade curricular conceitos e práticas sobre vivência corporativa para que os alunos aprendem a elaborar e-mail, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio até fazer o briefing de um produto.



Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do programa IOS de oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.



Ao longo dos 21 anos de trajetória, o IOS já formou mais de 36 mil profissionais para os setores de tecnologia da informação, administração, RH e atendimento ao varejo, ampliando a renda dessas famílias em cerca de 40%.



"A formação técnica profissional é o caminho mais rápido para dar aos jovens a oportunidade de seguir em uma carreira. Nossa missão no IOS ainda vai além. Formamos talentos e buscamos a colocação dos jovens no primeiro emprego na área com a agilidade e a qualidade que o mercado demanda, principalmente na área de TI. Assim, ajudamos a transformar suas realidades e de suas famílias", declara Alecsandra Neri de Almeida, gestora operacional do IOS.



Serviço:





– Cursos: Gratuitos de formação profissional para jovens e pessoas com deficiência do IOS em Belo Horizonte

– Local: Faculdade Una, Centerminas, Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495, 4º andar – Dom Joaquim.





– Telefone: (31) 2510-9296





Documentos para inscrição (originais):

– RG e CPF do aluno

– CPF dos pais ou responsáveis

– Comprovante de escolaridade

– Comprovante de residência (conta de água, luz e telefone/levar as três)

– Comprovante de renda de todos os moradores da residência

– Pessoas com deficiência devem levar laudo médico atualizado