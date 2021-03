Sebrae disponibiliza curso on-line e gratuito sobre marketing digital

O Sebrae lançou o curso on-line e gratuito: Master digital: o marketing digital descomplicado (foto: muneebfarman/Pixabay )



Com a pandemia da COVID-19, diversos empreendedores começaram a ter dificuldades em seus negócios. As adversidades são muitas: períodos de fechamento de lojas e serviços não essenciais; adaptação repentina à nova realidade de atendimento remoto; demandas vindas, em sua grande maioria, de maneira digital e não mais presencial, entre outras mudanças.





Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nos primeiros dois meses de pandemia, mais de 9 milhões de brasileiros ficaram sem emprego. Além disso, de acordo com a pesquisa da instituição, 30% dos empresários precisaram fazer empréstimos para manter os negócios.









Pensando nisso, o Sebrae lançou o curso on-line e gratuito “Master digital: o marketing digital descomplicado”. O workshop traz a base de conhecimento para que os micro e pequenos empresários saiam do zero e atuem comercialmente por meio do marketing digital.







Além desse, o Sebrae disponibilizou outros seis cursos on-line e gratuitos voltados ao empreendedorismo que podem ser encontrados por meio do link O curso, dividido em quatro módulos, pode ser encontrado por meio do link https://comunidadesebrae.com.br/course/master-digital-o-marketing-descomplicado Além desse, o Sebrae disponibilizou outros seis cursos on-line evoltados ao empreendedorismo que podem ser encontrados por meio do link https://comunidadesebrae.com.br/varejo/cursos-da-comunidade-varejo-1



Sócio fundador da agência de marketing digital Stardust Digital e professor do curso, Cezar Lima diz que o objetivo é ajudar os empreendedores a conquistar mais clientes (foto: Stardust Digital/Divulgação) De acordo com o sócio-fundador da agência de marketing digital Stardust Digital e professor do curso, Cezar Lima, o objetivo é ajudar os empreendedores a conquistar mais clientes. ‘‘O marketing digital impulsiona a conquista de novos clientes para esses empreendedores e o curso os ajuda a compreender e a utilizar melhor essas plataformas para manter sua atividade comercial em pleno funcionamento, mesmo com as portas físicas fechadas’’, diz Lima que tem mais de 13 anos de experiência na área de marketing digital.





Para o professor, além de ganhar noções de marketing digital, o empreendedor pode aproveitar a oportunidade para colocar em prática seus novos conhecimentos e passar de uma maneira mais leve pela crise que ainda persiste.



‘‘Neste momento, onde empresas físicas estão fechadas, o marketing digital tem auxiliado no processo de manter essas empresas funcionando, sem demitir funcionários e gerando lucro de caixa’’, afirma Lima.