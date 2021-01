Enem: cartão de confirmação deve ser liberado nesta terça-feira

Participantes chegam a local de provas em Belo Horizonte na última versão do Enem: atrasado pela pandemia, exame de 2020 será cercado de cuidados sanitários (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 3/11/19)







atraso provocado pela pandemia de COVID-19, os preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entram na reta final. Os 5,7 milhões de inscritos para a versão 2020 do teste já podem consultar o documento que dá as diretrizes da redação para a maior prova do Brasil na Página do Participante, publicada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem. No mesmo endereço deverão ter, a partir de hoje, acesso ao cartão de inscrição e locais das provas, que começam no dia 17, na versão impressa. Neste ano, há testes também por computador e data específica para os que não puderem comparecer às provas nas datas anteriores por motivo de doença (veja calendário no quadro). Depois deos preparativos para o Exame Nacional do Ensino Médio () entram na reta final. Os 5,7 milhões de inscritos para ado teste já podem consultar o documento que dá as diretrizes dapara a maior prova do Brasil napublicada no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo. No mesmo endereço deverão ter, a partir de hoje, acesso aoe locais das provas, que começam no dia 17, na versão impressa. Neste ano, há testes também por computador e data específica para os que não puderem comparecer às provas nas datas anteriores por motivo de doença (veja calendário no quadro).





Hoje, o Inep disponibilizará o Cartão de Confirmação de Inscrição para exame. O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na Página do Participante. O cartão também registra se o participante deve contar com atendimento especializado, e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas.





Segurança sanitária





Os estudantes que vão participar do Enem também devem prestar atenção às medidas de prevenção para garantir a segurança sanitária e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Será obrigatório o uso de máscara durante toda a aplicação do exame. A recomendação é que os candidatos levem outra máscara para trocá-la durante o exame, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Os participantes devem também manter distância uns dos outros.





Além disso, os que forem diagnosticados com COVID-19 ou com outra doença infectocontagiosa, como sarampo, rubéola, varíola e influenza humana A e B, terão outra chance de fazer as provas, na reaplicação. O atestado médico poderá ser enviado ao Inep pela página do participante até um dia antes da aplicação. Caso a doença seja confirmada no dia do exame, o estudante deverá entrar em contato pelo telefone 0800 616161.





(foto: Arte EM)





Roteiro de estudos em plataformas gratuitas





Estudantes de todo o Brasil têm à disposição plataformas gratuitas para se preparar para o Enem. A ajuda cai bem, principalmente considerando que 2020 foi ano de pandemia e estudar para as provas se transformou em novo desafio sem as aulas presenciais.

O próprio aplicativo oficial do exame está entre essas plataformas. Esse aplicativo é uma ferramenta que transforma qualquer smartphone em uma opção para obter mais informações sobre o exame. O aplicativo tem o simulado oficial do exame. Lá também é possível visualizar o cronograma da prova, acompanhar a inscrição, acompanhar pedido de isenção de taxa de inscrição, ter acesso aos avisos e às notícias, verificar as perguntas frequentes e as orientações e visualizar a nota e redação de provas anteriores do Enem. O aplicativo está disponível para usuários dos sistemas Android e iOS.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelos testes, também disponibiliza todas as provas e os gabaritos do Enem para quem deseja estudar pelas questões de edições anteriores, além de um simulado oficial no aplicativo do exame. Outra novidade disponibilizada pelo Inep é a Cartilha do Participante – Redação no Enem que traz dicas de como estruturar o texto e explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos.

O Inep também tem plataformas para estudantes que utilizam a língua brasileira de sinais (Libras). Por meio da Plataforma Videoprova em Libras é possível acessar todas as questões das provas passadas em língua brasileira de sinais.

canal do YouTube do Inep também oferece outros conteúdos em Libras. A Cartilha do Participante, com orientações sobre a redação, também tem uma versão direcionada à comunidade surda que tem Libras como primeira língua.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também disponibiliza uma página com diversas questões do exame. No blog do Enem são oferecidos simulados, apostilas, dicas para redações e aulas gratuitas, entre outros conteúdos.





A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) disponibiliza cursos de aperfeiçoamento, em ambiente virtual, nas áreas de matemática, português, tecnologia e comunicação.