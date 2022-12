Ceia de Natal salgada: bacalhau do Porto custa de R$ 116 a R$ 260 em BH

Apesar de alguns itens estarem mais caros, outros também sofreram redução nos últimos 15 dias (foto: Pexels/Reprodução) A ceia de Natal pode ficar um pouco mais barata se os consumidores de Belo Horizonte optarem por pesquisar os preços antes de ir às compras. O quilo do bacalhau do Porto, por exemplo, pode custar de R$ 116,90 até R$ 260, uma diferença de 122% entre os estabelecimentos pesquisados pelo site Mercado Mineiro.





A maior variação é no quilo do bacalhau Saith: 137%. O produto pode ser encontrado por R$ 58,90 a R$ 139,90. A pesquisa, feita entre os dias 13 e 17 de dezembro, coletou dados dos valores de produtos para ceia de Natal em supermercados, açougues e lojas do Mercado Central, na capital mineira.









Já o pernil Sadia tem uma variação de 57%, tendo valores de RS 15,80 a R$ 24,90. O quilo do chester Perdigão pode custar entre R$ 27 e R$ 38,90, com uma alternância de 44%.

Demais produtos

Outro item que não pode faltar na ceia de Natal é o panetone. Consumidores da capital também devem ficar atentos, já que preços podem ter uma diferença de até 125%. Este é o caso dos panetones de fabricação própria, que podem custar de R$ 7,99 a R$ 17,99.





O panetone Tommy 400g poderá ter uma variação de 35%, custando entre R$ 11 e R$ 14,89. Já o da marca Casa Suíça tem preços de R$ 20,99 a R$ 29,99, uma diferença de 42,88%. Por fim, o chocotone Bauducco de 500g custa de R$ 19,99 a R$ 29,99, ou 50% a mais.

O quilo das frutas cristalizadas também tem uma variação significativa: 88%. Segundo a pesquisa, o produto pode ser encontrado por R$ 14,80 até R$ 27,90, o quilo. O quilo das amêndoas laminadas, por suas vez, tem preços de R$ 85,60 a R$ 142, uma diferença de 65%.





A noz com casca pode ter valores de R$ 29,99 a R$ 59,90 (variando 99%), enquanto o quilo da castanha de caju torrada tem preços entre R$ 89,90 e R$ 129,80, uma diferença de 44%. Já o quilo de passas pode variar em 87%, custando de R$ 16,00 até R$ 29,90.





O quilo de castanha do Pará, ainda segundo o Mercado Mineiro, pode ser encontrado por R$ 24,90 até R$ 51,90, uma variação de 106%.





Porém, em relação às frutas, a maior diferença foi no quilo do pêssego nacional: 148%. Valores ficam entre R$ 7,98 a R$ 19,85. O quilo da ameixa importada pode custar de R$ 10,98 a R$ 24,70, enquanto a nacional tem preços entre R$ 7,98 até R$ 15,99.

O quilo de Tâmaras sem caroço custa, ainda conforme a pesquisa, de R$ 45 até R$ 74,20, uma variação de 65%. Por fim, a caixa de bombom Garoto foi encontrada por R$ 8,90 até R$ 15,49 (74% de diferença nos valores).

Preços diminuíram nas últimas semanas

Apesar dos preços altos, segundo o Mercado Mineiro, alguns itens começaram a ter queda nos valores, quando comparado à pesquisa anterior , feita entre 30 de novembro e 5 de dezembro.





A maior diminuição de preço médio foi no quilo da uva rubi: 25%. A fruta passou de R$ 19,99 para R$ 14,99. O quilo da nectarina também diminuiu, passando de R$ 15,38 para R$ 12,89, uma redução de 16%. Já o quilo da ameixa importada caiu de R$ 18,79 para R$ 17,07, cerca de -9%.

Enquanto o preço médio do quilo do bacalhau do porto e Saith aumentou, em torno de 17% e 1,51%, respectivamente, as demais carnes sofreram uma diminuição. Este é o caso da ave supreme Sadia, que passou de R$ 23,99 para R$ 20,99 (redução de 12,51%), e do peru Sadia, que custava em média R$ 30,24 e foi para R$ 28,85 — um decréscimo de 4,61%.





Já o quilo do peru da Perdigão obteve uma redução ainda mais significativa: 10% (passando de R$ 29,99 para R$ 26,99).

Nas frutas cristalizadas a queda foi de 1%, já que o preço médio passou de R$ 19,38 passou para R$ 19,20. O quilo das amêndoas laminadas caiu de R$108,08 para R$ 95,75, o que representa uma redução de 11,41%. As nozes com casca sofreu uma queda de 3% — de R$ 46,25 diminuiu para R$ 44,81.





Segundo a pesquisa, o quilo do damasco seco obteve uma redução semelhante: 3,5%. O preço, que estava de R$ 92,23, agora pode ser encontrado por R$ 89,03. As castanhas de caju e do pará, por sua vez, tiveram um aumento de 17% e 22%, respectivamente.





Além disso, os preços dos panetones também tiveram uma queda. O da marca Aymore de 500g passou de R$ 20,72 para R$ 19,99 (cerca de 3,5% no preço médio), enquanto o da Bauducco de 500g de R$ 24,15 caiu para R$ 23,33 (-3,40%). O maior desconto foi no Panetone Alpino Nestlé: 9,23%, de R$ 31,66 reduziu para R$28,74.