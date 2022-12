Ceia de Natal fica até 38% mais cara em BH

Ceia de Natal deste ano tem preços mais recheados (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Carnes

Variações de preços

Itens tradicionais da ceia de Natal, como peru e panetone, estão mais caros em Belo Horizonte, na comparação com o ano passado. O aumento chega a ser de até 38%, aponta a pesquisa Mercado Mineiro . Além da disparada nos preços, o consumidor também precisa ficar atento às variações de valores entre os estabelecimentos.As clássicas frutas da época, especialmente as importadas, tiveram alta ainda mais acentuada e, em alguns casos, o aumento ultrapassa 30%. O quilo da ameixa seca com caroço está mais de R$18 mais caro, com um aumento de 38% passou de R$48,60 para R$67,29.O quilo do pêssego passou de R$9,78 para R$11,56, um aumento de 18%. Já o quilo da ameixa nacional passou de R$9,45 para R$11,72, um aumento de 24%.As nozes com casca também tiveram aumento, chegando a custar R$46,25 o quilo.O tradicional panetone está até 22% mais caro neste ano, como é o caso do Panetone Tommy de 400g. O Panetone Bauducco de 500g subiu de R$22,13 para R$24,15, um aumento de 9%.O aumento de preço do peru da marca Perdigão foi considerável: 29,71%, saindo de R$23,12 para R$29,99 o quilo.Já o quilo do bacalhau do porto subiu da média de R$155,15 para R$169,93, um aumento de 9,53%. O quilo do bacalhau saith subiu de R$60,03 para R$80,79, um aumento de 17%.O quilo do pernil com osso suíno subiu de R$18,07 para R$21,52, um aumento de 19%.As diferenças de preço entre os estabelecimentos podem ser gritantes: o valor do pêssego, por exemplo, tem diferença de 232% e o quilo do bacalhau saith varia 100%.O mesmo panetone pode ser quase R$15 mais caro em diferentes lojas, como é o caso do panetone Nestlé Classic Alpino de 500g. O item custa entre R$24,99 e R$39,99, uma variação de 60%.Os panetones de fabricação própria também tem uma diferença acentuada, chegando a ser quase R$7 mais caro dependendo do local.As caixas de bombons apresentam variação de 46%.