Cemig arremata leilão para construção de linha entre Minas e Espírito Santo

Edital prevê construção de linha de transmissão de Governador Valadares/MG até Verona/ES (foto: Beth Santos/Secretaria-Geral da PR)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) arrematou o Lote 1 do Leilão de Transmissão 2/2022 realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (16/12). É a primeira vez que a empresa vence um pregão em 22 anos sem que esteja integrando um consórcio com outras empresas. A proposta foi de R$ 16,996 milhões da Receita Anual Permitida.





O edital prevê a construção de uma linha de transmissão entre Governador Valadares, no Leste de Minas, e Verona, no Espírito Santo, permitindo o escoamento da energia para atendimento às cargas da região do norte capixaba. O investimento está estimado em R$ 199,1 milhões, e o prazo de conclusão de obras é de 60 meses.

"Essa vitória tem um significado mais que especial, porque coloca a Cemig novamente na vanguarda do setor de transmissão. É o terceiro leilão do qual participamos na atual gestão. Nos outros dois, chegamos muito perto, mas, desta vez, alcançamos o objetivo”, comemorou o diretor da Cemig Geração e Transmissão, Thadeu Carneiro da Silva.



A Cemig deve continuar participando de leilões. "As perspectivas são de que continuemos buscando lotes que tenham sinergia com os ativos da companhia para integrar e entregar as atividades”, frisou Thadeu.



A companhia executa o maior plano de investimentos de sua história. Até 2025, R$ 22,5 bilhões devem ser aplicados em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia.