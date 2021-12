Belo-horizontinos devem gastar menos de R$ 100 com presentes de Natal

Empresários também esperam vender presentes com ticket médio de até R$ 100 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os consumidores de Belo Horizonte devem comprar menos presentes de Natal neste ano, em comparação com 2020. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 58,10% dos entrevistados deve gastar menos de R$ 100 com as compras.

Neste ano, 58,1% dos entrevistados vai presentear, enquanto 41,9% não farão compras para o Natal. O valor médio dos gastos é de R$ 86,77, ticket médio abaixo do registrado no ano passado, de R$ 111,86.

As principais intenções de compra estão nas lojas vestuário e calçados (14,76%), móveis (9,52%) e informática/telefonia (7,14%).





Por outro lado, os empresários mineiros estão otimistas com as vendas na data. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG), 69,6% das empresas de Minas Gerais que são impactadas pelo período esperam por vendas melhores que no ano passado.

As empresas mais afetadas coincidem com a intenção de compra dos consumidores, que são as de tecidos, vestuário e calçados (91,3%); móveis e eletrodomésticos (89%); artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (89,1%).

Dos 403 empresários entrevistados, 69,6% acreditam que as vendas serão melhores que 2020, enquanto apenas 11,3% esperam um desempenho inferior.

Em relação ao estoque e ticket médio de consumo, 34,1% das empresas já estão preparadas para a data e 39,2% esperam por vendas de até R$100,00, feitas com pagamento no cartão de crédito em mais de uma parcela.

