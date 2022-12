Cervejaria põe caixas de som com voz de consumidores em plantação de cevada

A Cervejaria Petrópolis convidou os consumidores a enviarem áudios com mensagens para serem reproduzidas em plantações de cevada (foto: Grupo Petrópolis/Divulgação)

A Cervejaria Petrópolis, que tem fábrica em Uberaba, no Triângulo Mineiro, instalou 14 caixas de som em uma de suas plantações de cevada da cerveja Petra Puro Malte. Em seguida, convidou os consumidores a enviarem áudios com mensagens às plantas, com incentivos a crescimento lindo e perfeito. --> --> --> -->

“O objetivo da campanha é produzir uma edição limitada da cerveja Petra com a cevada que cresceu com as vozes dos consumidores. Essa edição não será comercializada e vai ser direcionada para influenciadores digitais”, diz nota do Grupo Petrópolis.



Comprovações científicas

A coordenadora de Marketing da Petra no Grupo Petrópolis, Nathalia Cajueiro, destaca que existem muitos estudos que compravam que o fenômeno de falar com as plantas e fazer com que cresçam mais bonitas e saudáveis acontece porque elas reagem às ondas sonoras da voz humana que emitem vibrações com frequências entre 50 e 500 hertz. “De acordo com esses estudos, as plantas são influenciadas por todas as mudanças ambientais ao seu redor. Elas respondem às vibrações do som próximo que ativa dois genes-chave dentro delas que influenciam seu crescimento”, complementa.

Sobre as fontes dos estudos, Cajueiro citou o artigo do pesquisador Richard Alleyene: Women's Voices Make Plants Grow Faster Finds Royal Horticultural Society, publicado em 22 de junho, de 2009; a dissertação de Pós Graduação da Universidade Federal de São João del-Rei: Respostas do crescimento sob diferentes frequências de ondas mecânicas, de 2016 e também estudos mostrados em um vídeo divulgado pelo Canal Everything Science, em 2020: Does Talking to Your House Plants Help Them Grow?

Outros estudos

Segundo informações divulgadas à BBC Brasil, em 2017, pelo professor da Divisão de Ciências Vegetais da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, Jack Schultz, as plantas são "como animais muito lentos": conseguem ver, ouvir, cheirar e até ter comportamentos. Schultz passou quatro décadas investigando as relações entre vegetais e insetos.



“As plantas lutam por território, procuram alimentos, evitam predadores e fazem armadilhas para suas presas. Para ver isso, basta você fazer um filme rápido de uma planta em crescimento - ela vai se comportar como um animal", complementa Olivier Hamant, cientista especializado em vegetais da Universidade de Lion, na França.