O preço do gás de cozinha sofreu redução, porém, ainda não chegou no bolso do consumidor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A queda no preço do botijão de gás não chega ao bolso do consumidor mesmo depois de a Petrobras reduzir em 4,7% o preço do quilo (R$ 4,23 para R$ 4,03) no dia 13 de setembro.



De acordo com a pesquisa do Mercado Mineiro e comOferta, o preço médio do botijão entregue no próprio bairro acumula alta de janeiro até setembro deste ano de 8,94%.

A pesquisa foi realizada em 101 estabelecimentos da região metropolitana entre os dias 15 e 16 de setembro de 2022.

Em uma comparação do preço médio do botijão no dia 1º de agosto e 16 de setembro, o gás de cozinha de 13kg passou de R$ 120,37 para R$122,03. O aumento foi baixo, de 1,38%, porém, deveria ter sido uma queda.

A variação de preço entre os botijões de 13kg foi de 43,64%, os preços vão de R$ 110,00 até R$ 158,00.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen