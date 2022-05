BH terá gasolina, gás de cozinha e remédio sem impostos em 2 de junho

Longas filas com carros e motocicletas são formadas todos os anos para abastecimento mais barato no Dia Livre de Impostos (foto: Euler Junior/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá no próximo dia 2 de junho gasolina, gás de cozinha, medicamentos e diversos outros produtos comercializados sem o valor dos impostos. A ação ocorrerá em mais uma edição do Dia Livre de Impostos, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a alta carga tributária do país.

"Esse movimento tem o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária que pagamos e também desmistificar a ideia de que os lojistas e empresários são os responsáveis por definirem os preços de produtos e serviços. Se nossa tributação fosse mais amena, o poder de compra dos consumidores seria melhor, assim como o varejo e a economia", disse o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva. "Apesar de ser pago normalmente pelas empresas que participam da ação, o valor dos impostos não será repassado ao consumidor final", completou.

O posto de combustíveis Pica-Pau, localizado na Avenida do Contorno, 10.325, no Barro Preto, novamente aderiu à campanha e comercializará gasolina comum sem o valor dos impostos incidentes, limitados a 50 motos e 145 carros. O pagamento será feito obrigatoriamente em dinheiro. O abastecimento será por ordem de chegada e com a distribuição de senhas. E será feito diretamente no tanque do veículo, ou seja, não é permitido o abastecimento em galões, vasilhames ou quaisquer recipientes, mesmo sendo os galões autorizados pela ANP.

O valor do litro da gasolina será 36% mais baixo do que comercializado atualmente, sem a incidência de três tributos (CIDE, ICMS e PIS/COFINS). O presidente do Minaspetro, Rafael Macedo, destacou a importância do engajamento da categoria de postos neste tipo de iniciativa.

"Combustível, possivelmente, é o produto que o consumidor observa com mais clareza como a carga tributária é nociva no valor final da bomba. Não por acaso, tradicionalmente, longas filas se formam no dia da ação, mostrando que é um produto que o cliente precisa sempre para se deslocar e trabalhar", ressaltou.

Gás de cozinha

Os consumidores encontrarão o botijão de gás mais barato na distribuidora Amigão Gás, localizada na Rua Estrada do Cercadinho, 1.315, no bairro Jardim América. Serão comercializadas 200 unidades, limitada a uma por pessoa. A compra será por ordem de chegada e com distribuição de senhas.



Mais informações no site dialivredeimpostos.com.br