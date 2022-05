Bazar Hudson oferece até 70% de descontos em produtos (foto: Bazar Hudson/ Divulgação)

A primeira edição de 2022 do Bazar Hudson, no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, ofertará mais de 200 novos produtos com descontos de até 70%. O evento está marcado para os dias 21 e 22 de maio, nos períodos da manhã (9h às 14h) e da tarde (15h às 19h). Cada ingresso custará R$ 10.



De acordo com a organização do bazar, a edição contará com nova linha de produtos, espaço de recreação infantil na área externa e praça de alimentação com food trucks. Famílias com animais de estimação são bem-vindas.



A presidente do Grupo Hudson, Renata Faria, reforçou que a primeira parte do evento, de 13 a 15 de maio, foi bem-sucedida. “A expectativa foi superada e nossos(as) clientes puderam aproveitar o Bazar com muito conforto e alegria. Ver o bazar cheio e com nossos clientes satisfeitos é muito gratificante.”



No momento da compra do ingresso, as pessoas escolherão em qual período (manhã ou tarde) desejam visitar o Bazar Hudson. Entre 14h e 15h, o estabelecimento estará fechado para vendas, mas o público pode permanecer na área externa.



Para Renata Faria, mesmo com a retração do poder de compra do brasileiro, o bazar conseguiu se sair bem nas vendas devido ao preço do varejo próximo ao do atacado.



“É praticamente o preço que a gente vende pro lojista. Então acaba que mesmo com a retração nas compras, aqui [ no bazar ] é uma oportunidade das pessoas comprarem o que está faltando nas suas casas por um preço bem abaixo do mercado. Além disso, agora estamos oferecendo um cashback de 10% para compras até R$ 100 para utilizar depois na loja de varejo em Belo Horizonte, na rua Espírito Santo, 2111 no Lourdes”.

Novidades da edição

Para 2022, Renata apresenta algumas das 200 novidades presentes. “Pela primeira vez, vamos trazer flores artificiais. Também vamos ter travesseiros, mantas para sofá e itens para bebês, como mantas e naninhas”.



Além disso, a empresária divulgou que o Bazar Hudson oferecerá ampla linha de produtos têxteis, como mantas com buracos para que a pessoa coloque os braços e use como uma roupa.



“Nesta edição, estamos trazendo garrafas térmicas, que não tivemos no ano passado, além de uma linha grande de mesa posta com estampas novas. Também teremos novos itens de cozinha e alguns objetos de decoração novos”.



Itens para mesa, copos, taças, protetor para Air Fryer, copos térmicos, formas de bolo, confeitaria de diversos tamanhos e utensílios de cozinha estão entre as novidades. Haverá stands de demonstração de como utilizar.

Driblando a pandemia

Renata esclareceu que o Bazar Hudson conseguiu se estruturar em meio à impossibilidade de organização de eventos com público durante a pandemia de COVID-19.



“Foi um grande desafio. A empresa é sustentada por dois grandes pilares, de lojistas do Brasil inteiro, que também foram impactados, e o outro é o bazar. O que fizemos foi promover um site, como um e-commerce ativo direto ao cliente, que mesmo que fosse pequeno, nos ajudou a direcionar as vendas ao longo desse período”, frisou.



“Não é a mesma coisa, perde o impulso da compra, você não consegue ver todos os produtos no site como caminhando em uma loja. Por outro lado, pegou o Brasil inteiro, porque aqui no bazar a gente só pega Belo Horizonte e Região Metropolitana”, complementou.

Solidariedade

Uma tradição no evento é a destinação de parte do lucro da bilheteria para instituições de caridade. “O Grupo Hudson sempre teve um olhar muito intenso para campanhas beneficentes. Ano passado ganhamos um selo do Hospital da Baleia, um importante marco para todos nós aqui que prezamos e acreditamos nessas instituições”, finalizou Renata Faria.





Bazar Hudson