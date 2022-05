Trabalhador poderá usar 50% do FGTS para comprar ações da Eletrobras

Modelo de privatização da Eletrobras foi aprovado pelo TCU nesta quarta-feira (foto: Reprodução/Eletrobras) Trabalhadores poderão usar até 50% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para comprar ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa. A modelagem de capitalização da estatal foi aprovada pelo Tribunal de Contas de União (TCU), na quarta-feira (19/5).





A compra poderá ser realizada no modelo dos chamados "fundos mútuos de privatização", dispositivo criado nos anos 2000 e já usado pelo governo na venda de papéis de outras estatais.





Em março, a Caixa Econômica Federal publicou procedimentos e regras de utilização dos recursos do FGTS para participação em ofertas de privatização no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND).









No cálculo do montante máximo a ser aplicado, no entanto, serão deduzidos os valores anteriormente aplicados em outros fundos mútuos, como aqueles ligados à Petrobras e à Vale. Ou seja, o trabalhador que ainda tiver recursos do FGTS aplicados em ações de Petrobras e Vale poderá investir valores menores nos papéis da Eletrobras.





Com a aprovação no TCU, agora, o governo acelerou o procedimento de abertura de capital da companhia, previso para ocorrer entre junho e meados de agosto.





Rendimento

Os fundos de privatização podem ser uma alternativa para o trabalhador que procura melhorar o rendimento de seus recursos, uma vez que o FGTS tem rendimento de 3% ao ano.





Em 2020, com a distribuição aos trabalhadores do lucro do FGTS, o rendimento foi de 4,52%. Em 2019, considerando o adicional da distribuição de lucros, o rendimento foi de 4,90%. Em 2018, chegou a 6,18%.