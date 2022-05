Feira de negócios volta acontecer na forma presencial em Montes Claros

Fenics volta a ser realizada em Montes Claros na forma presencial depois de dois no modelo virtual (foto: Solon Queiroz/divulgação)





A Feira Nacional da Indústria e Comércio e Serviços (Fenics) voltará a ser realizada em Montes Claros, no Norte de Minas, de 15 e 18 de setembro próximo. Considerada uma das maiores feiras de negócios do interior do estado, o evento volta a ser promovido na forma presencial depois de dois anos no modelo digital, devido à pandemia do coronavírus (COVID-19).





A 27ª edição da Fenics foi lançada na noite de terça-feira (17/05), em solenidade promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros (Fenics), que organiza o evento com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg/Regional Norte), do Sebrae Minas, da Prefeitura de Montes Claros, do Banco do Nordeste de outros parceiros.









Durante o lançamento da Fenics, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros, Leonardo Vasconcelos, salientou que a feira volta a ser realizada no formato presencial em um momento que o setor produtivo alcança maior índice de crescimento, com a retomada da economia e a busca da recuperação dos prejuízos registrados durante os mais de dois de pandemia.





"Estamos vivendo um período de compensação das perdas causadas pela pandemia", afirmou Vasconcelos. Conforme os dados apresentados pela ACI, a feira de negócios espera reunir um público de 80 mil durante quatro dias do evento, que volta a ser realizado em uma estrutura montada no Parque de Exposições de Montes Claros, com uma área coberta de 100 mil m2.





Segundo os organizadores, a expectativa é que a Fenis alcance cerca de R$ 100 milhões em negócios em diferentes áreas da indústria e do comércio, como energia solar, tecnologia, vestuário, móveis e área de beleza, com a participação de pequenos e médios empreendedores e de grandes empresas. Além de mais de 250 estandes, a Fenics terá uma programação de palestras voltadas para a melhoria da gestão dos empreendimentos.