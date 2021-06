Exposição Agroecuária de Montes Claros é realizada em sistema on-line

Expomontes foi aberta com a 'presença' do ex-ministro Alisson Paulinelli (foto: Sociedade Rural de Montes Claros/Divulgação)



A Exposição Agropecuária de Montes Claros (Expomontes), após atrair milhares de visitantes ao longo de décadas, foi interrompida em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. Neste ano, o evento foi retomado pelo sistema on-line e prossegue até o próximo domingo (4/7).





A abertura oficial da Expomontes 2021 ocorreu nesta terça-feira (29/6), com transmissão pelas redes sociais.





“Hoje é um dia de vitória. Inauguramos um novo tempo, em que encurtamos distâncias, expandimos horizontes, levantamos nossa voz para chegar mais longe”, afirmou o presidente da Sociedade Rual de Montes Claros, José Moacir Basso, ao enfatizar que a 47ª edição do evento será realizado “de maneira totalmente virtual.”

“Entre as características de todas as exposições agropecuárias promovidas pela Sociedade Rural, podemos destacar o fato de ser um palco da economia regional, feira agropecuária, interação do meio rural, difusora de tecnologia, promotora de desenvolvimento, palanque de reinvindicações, sala para debates e oportunidade de negócios”, destacou Moacir Basso.

Ele ressaltou o alcance das atividades na plataforma virtual. “Neste momento, abrimos a Expomontes para viajar por ondas que nos permitem chegar nos quatro cantos do mundo. Inauguramos um evento on-line, e seremos capazes de alcançar um maior número de produtores rurais e interlocutores, com eficiência e rapidez”, assegurou.

O presidente da Sociedade Rural de Montes Claros acrescenta que “a Expomontes, evento que marca a grandeza do agronegócio do Norte de Minas, chega à sua 47ª edição com valiosa bagagem e enfrenta com coragem o grande desafio que a pandemia nos impôs”.

Preservação do meio ambiente

José Moacir Basso chamou atenção para a relação entre o agronegócio e a preservação ambiental. “No Brasil, cabe ao produtor rural a tarefa de preservar o meio ambiente, quando em outros países esse papel é dos governos. Mas esta tarefa de preservar por meio de uma produção sustentável não nos assusta", observou.

"No entanto, os entraves ambientais são hoje a principal pedra de tropeço do agronegócio, resquícios de uma ideologia que dominou o governo nas últimas duas décadas”, completou o líder classista.

A cerimônia de abertura da Expomontes contou com as participações do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, também pelo modelo online.

Feira da agricultura familiar virtual

Uma inovação do evento é a “Feira da Agricultura Familiar” pelo sistema delivery. Conforme os organizadores, será divulgado um “catálogo” dos produtos da agricultura familiar. As pessoas podem consultar e fazer os pedidos pelo telefone, diretamente com os pequenos produtores, que providenciam a entrega em domicílio.

Outro ponto alto da Expomontes é a agenda de nove leilões on-line. Conforme a Sociedade Rural, foram produzidos vídeos nas fazendas, mostrando os animais, “objetivando que os compradores avaliem, criteriosamente, os touros, fêmeas e bezerros disponíveis nos leilões. Além disso, toda a caracterização dos animais também está sendo levantada”.

Na programação da “Expomontes virtual”, estão previstos estandes, palestras, cursos para pequenos agricultores (como “Manutenção de Trator” e “Produção artesanal de alimentos”) e outras atividades, como “a oficina de carne de sol serenada”, marcada para domingo (4/7). A exposiçao também conta com agência bancária, visando a liberação de crédito para os agricultores.