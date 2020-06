Expomontes é cancelada, mas pecuaristas devem faturar até R$ 10 milhões com venda de gado

A expectativa é de que sejam vendidos de cinco mil a seis mil animais nos leilões on-line (foto: DIVULGAÇÃO/SOCIEDADE RURAL) COVID-19, a Exposiçao Agropecuária Regional de Montes Claros (Expomontes), que seria realizada de 2 a 12 de julho, foi cancelada. Mas a suspensão da feira da cidade polo do Norte de Minas não vai afetar o faturamento dos produtores da região que iriam comercializar seus animais durante o evento. Por causa da pandemia de, a Exposiçao Agropecuária Regional de Montes Claros (), que seria realizada de 2 a 12 de julho, foi cancelada. Mas a suspensão da feira da cidade polo do Norte de Minas não vai afetar o faturamento dos produtores da região que iriam comercializar seus animais durante o evento.









De acordo com a Sociedade Rural, a expectativa é que deverão ser negociados nos “leilões a distância” entre cinco mil e seis mil animais, com perspectiva de faturamento na casa dos R$ 10 milhões. No primeiro deles, de novilho precoce, nesta sexta-feira, a partir das 19h, deverão ser comercializados em torno de dois mil animais.





Serão colocados à venda reses de aproximadamente 100 produtores. As transmissões serão feitas do tattersall de leilões Daul Soares Dias, no Parque de Exposições de Montes Claros. Serão colocadas 12 linhas telefônicas para o recebimento dos lances. Os arremates poderão ser acompanhados pelo YouTube e por um canal a cabo (VinTV).





“Com essa pandemia (do coronavirus), a gente precisou criar mecanismos e novos meios de negócios. Mas, no caso do leilão virtual, acho que é uma que veio para ficar”, afirma Avelino Murta, diretor de Leilões da Sociedade Rural de Montes Claros.





Ele salienta que os leilões virtuais proporcionam a redução de custo, uma vez que são realizados sem a necessidade de transporte dos animais, mostrados por meio de filmagens feitas nas fazendas.





“Lamentamos não ter o leilão presencial, que é também um momento especial de encontro e confraternização entre os produtores. Sem ele, a gente perde esse calor humano. Mas temos que nos adaptar ao novo modelo de vendas”, afirma Murta.

Maior alcance no sistema on-line



O presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, José Luiz Veloso Maia, lembra que os pecuaristas começaram a preparar os animais para as vendas durante a Expomontes e em maio, devido à COVID-19, receberam a noticia do cancelamento da feira agropecuária. Desta forma, ressalta, a promoção dos leilões on-line foi uma alternativa encontrada pela entidade para evitar prejuízos para o setor agropecuário diante da pandemia.





“Optamos por promover os leilões, pois observamos que a agricultura e a pecuária são atividades produtivas essenciais que estão pleno vigor presentes em todos os municípios e os leilões on-line democratizam e potencializam o acesso ao agro, reforçando a força do setor produtivo do Norte de Minas, demonstrada não somente pela quantidade de negócios e sim pela qualidade do gado”, afirma Veloso Maia.





O empresário Ailton Silva Souza, diretor da Confboi Leilões, responsável pelos arremates virtuais, afirma que o Norte Minas não tem tradição das vendas pelo sistema on-line. Mas que, já realizou um leilão virtual em maio e que o evento foi um sucesso, com a comercialização de 100% dos animais colocados à venda.





Ailton ressalta que a modalidade virtual dos leilões vem crescendo em todo o país, sobretudo pelas várias vantagens que oferece, tanto para quem vende como para quem compra, proporcionando mais facilidade e redução de custo.





Além disso, observa, o preço da arroba dos bovinos, mesmo com a pandemia, continua em alta. “Antes, a arroba de boi gordo no mercado estava R$ 180. Agora, está na faixa de R$ 210, até R$ 200”, comenta.



Já o diretor de Leilões da Sociedade Rural, Avelino Murta, acredita que nos cinco leilões da entidade os animais sejam vendidos por um valor médio de R$ 300 a arroba.





Leilões on-line – Expomontes - Montes Claros:





26/6 – Novilho Precoce , 28-06 – Matrizes do Futuro

30/6 – Touros OMJ

2/7 – Confboi, BR embriões e parceiros

4/7 – 28° Girolando do Norte de Minas

5/7 – Touros da Fazenda Araras