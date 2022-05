Organizadores esperam 8 mil pessoas na Feira da Banana de Delfinópolis

Feira da Banana, em Delfinópolis, retorna depois de dois anos devido à pandemia de COVID-19 (foto: Sávio Marinho)

O município de Delfinópolis promove, de 25 a 29 de maio, a quarta edição da Feira da Banana, organizada pela Adelba (Associação dos Produtores de Banana) e Sicoob Saromcredi. No programa, palestras, dia de campo, mesas redondas, exposição de máquinas, insumos, equipamentos e shows. Nos últimos dois anos, a Feira foi suspensa devido à pandemia de COVID-19.

“Aguardamos cerca de 8 mil pessoas na festa e estamos muito otimistas com esse retorno”, disse o presidente da Adelba, Hugo Marinelli Correa.

Haverá também mostra de artesanato de fibra de bananeira, de produtos derivados como doces e licores, e o concurso do maior cacho de bananas produzido no município.

Força

Delfinópolis é hoje o segundo maior produtor de bananas do Estado de Minas Gerais. Ao todo, 150 produtores cultivam uma área de 3.700 hectares. A produção estimada para este ano é de 85.000 toneladas, com valor aproximado de R$ 153 milhões. Valor ao produtor, porque ao longo da cadeia de distribuição é multiplicado por três. Aproximadamente 1.500 pessoas trabalham diretamente nas lavouras, sem contar os empregos indiretos.

“A história da bananicultura em Delfinópolis aconteceu quando eu estava na Emater-MG e fui procurado por bananicultores porque o preço do café estava caindo muito. No final de 1993 eu e mais oito colegas plantamos uma área de 20 hectares. Foi um começo difícil, já que não tinha nada de bananicultura no município e vários colegas desistiram, outros começaram, e, com o passar do tempo, as características do município – solo, clima, proximidade com mercado consumidor- , falaram mais alto. Crescemos muito, somos o segundo maior produtor de bananas em Minas e estamos entre os 8 maiores do Brasil”, conta o agrônomo e produtor rural Sávio Marinho, funcionário aposentado da Emater-MG, que é um dos precursores da bananicultura em Delfinópolis..

O município também é grande produtor de soja (o maior no Sul do Estado), milho, cana, leite e carne.

Programação A 4ª Feira da Banana de Delfinópolis será na Avenida Padre Ivo Soares Matos, 856. A feira abre às 13h de quarta-feira (25/5). Às 14h, palestra sobre avaliação do estado nutricional da bananeira (Epamig e Dr.Danilo Eduardo Rozane – Unesp); show com Trio & Ela.

No dia 26/5, às 9h, dia de campo no Sítio dos Ipês (Dr Herminio Souza Rocha –Embrapa e apresentação de um novo tipo de plántano : BRS Banana Anã - Dr Fernando Haddad e Savio Marinho); 15h, mesa redonda (Emater, Embrapa, Epamig, produtores rurais); show com banda Lemon.

No dia 27/5, 9h, palestra “A marca coletiva e suas oportunidades para o território (Pedro Viotti); 12h, Cozinha Show; 14h, palestra “Estratégias para redução no custo das adubações (Dr. Raul Castro – Embrapa); 15h, “Nutrição e Adubação” (Dr.Godofredo César Vitti – ESALQ/USP); 16h, mesa redonda; show com Tio Song.

Junto com o evento acontece uma ultramaratona de bicicletas organizada pela WOS em parceria com a organização, no sábado, com encerramento de show com Rafela Neves e Emílio & Eduardo, e no domingo Maratona 70K e encerramento da festa às 20h, com show do Armação Ilimitada.