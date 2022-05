Governo cobra repasse da redução de impostos ao consumidor, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está realizando rodadas de conversas com representantes da indústria para cobrar o repasse da redução dos impostos ao consumidor, nesta segunda-feira (16/5), durante a cerimônia de abertura da 36ª Edição da APAS Show.

"Estamos perguntando por que a redução dos impostos não está sendo repassada ao consumidor. Não adianta apenas reduzir (imposto). É preciso que isso chegue ao consumidor", disse Guedes a uma plateia formada por líderes dos principais supermercados no país.

Nas últimas semanas, o governo está discutindo no Supremo Tribunal Federal (STF) a manutenção do Imposto sobre Produção Industrial (IPI), que havia sido reduzido de 35% para 25%, que depois foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.