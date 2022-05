Na capital, centenas de lojas, inclusive de grandes redes, já aderiram ao DLI e os itens que serão vendidos poderão ficar com valor até 70% menor. Shoppings, drogarias, farmácias, supermercados, padarias, bares, restaurantes e mercados são alguns dos estabelecimentos que participam da ação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

No dia 2 de junho será realizada em todo o Brasil a campanha do Dia Livre de Impostos (DLI), data em que os lojistas de todo o país vão comercializar milhares de produtos sem a incidência de impostos no valor final. Em Minas, 178 lojas estão participando até o momento. As inscrições terminam nesta terça-feira (31/5). Somente em BH, são 117 lojas. Shoppings, drogarias, farmácias, supermercados, padarias, bares, restaurantes e mercados são alguns dos estabelecimentos que participam da ação, com descontos de até 70%.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), a data foi criada em 2003, por representantes da CDL-BH e da CDL Jovem, com o objetivo de conscientizar a população sobre a alta carga tributária praticada no país, especialmente no que diz respeito ao consumo, bem como o baixo retorno à população em serviços públicos de qualidade.

Além da CDL-BH e CDL Jovem, outras associações apoiam o protesto contra impostos, tais como: Associação Mineira de Supermercados (AMIS), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), Sindicato e Associação Panificação e Confeitaria de Minas Gerais (AMIPÃO) e Associação de Comerciantes de Materiais de Construção (ACOMAC).

Para o presidente da CDL BH, Marcelo de Souza e Silva, a pandemia reforçou a atenção dos consumidores aos preços pagos nos produtos, já que a renda de muitos brasileiros caiu e os preços aumentaram muito devido ao aumento dos tributos, que compõem boa parte do processo de precificação. “Esse novo comportamento vem chamando a atenção para os tributos que correspondem a grande parte do valor final de uma compra. Queremos que os consumidores entendam que o preço praticado não está ligado à escolha do lojista, mas, sim, submetido à carga tributária do país”, explicou.

Além das lojas de rua, quatro shoppings de BH também aderiram ao DLI. São eles: Minas Shopping, Shopping Cidade, Shopping Estação e Via Shopping. O Mercado Central, Mercado do Cruzeiro e Feira dos Produtores também se inscreveram. A Galeria do Ouvidor, localizada na região central, também vai participar, assim como o supermercado Super Nosso.

Impostômetro

Os produtos que mais comprometem o orçamento familiar são gás de cozinha, gasolina, alimentos e remédios. De acordo com o Impostômetro, após esses, itens de vestuário, calçados, acessórios, elétricos e artigos esportivos são os mais taxados:

Calça Jeans: 38,53%

Camiseta: 34,67%

Malha: 34,13%

Bota: 36,17%

Chinelo: 31,09%

Sapatos: 36,17%

Bijuteria: 43,36%

Bolsa: 39,95%

Cinto: 40,62%

Óculos de Sol: 44,18%

Óculos (lente de grau): 45,31%

Tênis nacional: 44,0%

Tênis importado: 58,59%

Bola de futebol: 48,49%

Luva de boxe: 41,84%

Skate: 52,78%

Fios: 39,30%

Lâmpada elétrica comum: 44,54%

Em Belo Horizonte, Centro Visão, Elmo, Babita, Rommanel, Let’s Sports e Loja Elétrica são alguns dos estabelecimentos dos segmentos citados que vão participar do DLI.

Alimentos com desconto: Chope a R$ 4,99

A Choperia Almanaque vai oferecer descontos no chope pilsen (300 ml) a R$ 4,99, o preço normal chega a R$ 11,90. Os consumidores podem aproveitar o dia 2 de junho nas quatro unidades do bar em Belo Horizonte, localizadas no Shopping Cidade (Rua Tupis, 337), Vila da Serra (Alameda Oscar Niemeyer, 1369 Lojas 51 e 53), Savassi (Rua Alagoas, 626) e Cruzeiro (Rua Pium-í, 675).

Descontos pela capital em todos os setores

Segundo o IBGE, o gás de cozinha subiu 32,45% nos últimos 12 meses. O preço atual, com imposto, está em R$ 109,65. No DLI, será vendido à R$ 89,90 na Amigão Gás, localizada na Rua Estrada do Cercadinho, 1.315, no Bairro Jardim América. Serão comercializadas 200 unidades, com limite de um botijão por pessoa. A compra será por ordem de chegada com distribuição de senhas e o pagamento pode ser feito em dinheiro ou PIX. As senhas começam a ser distribuídas às 7h e a venda tem início às 8h.

Para os motoristas, a gasolina comum será vendida a R$ 4,85 o litro, que representa o preço da gasolina sem três tributos, que representam 36% do valor final repassado ao consumidor. O posto Pica-Pau em BH, será um dos participantes, localizado na Avenida do Contorno, 10.325, no Barro Preto. Serão ofertados cinco mil litros de gasolina comum, e só poderão ser abastecidos automóveis e motocicletas, sem uso de galões ou outros recipientes. A venda será por ordem de chegada com uso de senhas a partir das 8h, com pagamento feito obrigatoriamente em dinheiro.

Na data, o consumidor que abastecer R$ 235 vai pagar R$ 150, valor correspondente a 30,93 litros. Já os motociclistas que abastecerem R$ 78,35, vão desembolsar R$ 50, que corresponde a 10,31 litros. Com o valor pago sem os tributos, cada motorista estará economizando R$ 85 por abastecimento e o motociclista deixará de desembolsar R$ 28,35.

Os medicamentos não ficam atrás nos impostos. Especialistas explicam que, no âmbito internacional, os medicamentos e cosméticos têm os impostos embutidos no valor desde o começo. Já no Brasil, o produto além dos impostos federais, os chamados PIS (recursos são para pagamento do seguro-desemprego, abono salarial e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e de empresas privadas) e COFINS (destinado ao recolhimento de fundos principalmente para a área da saúde pública e seguridade social do país, incluindo dispositivos como Previdência Social e Assistência Social), chegam a 12%.

Atualmente, de acordo com a CDL-BH, os impostos ocupam 33,73% do valor dos medicamentos. Já os produtos de higiene, como shampoo, equivalem a 44,2%. No caso de cosméticos, os tributos representam 55,27%. Ao adquirir um simples desodorante ou condicionador, o consumidor paga no preço final, 37,37% só de impostos, como revelam os dados do Impostômetro, medidor dos tributos do país.

No Dia Livre de Impostos, 31 farmácias Droga Clara e 290 drogarias Araújo são alguns estabelecimentos que vão participar da campanha. As 66 Lojas Rede também vão ofertar vários produtos com desconto. A ação valerá por toda Minas Gerais, com descontos nas lojas físicas e no site.

A Oraldent, localizada na Avenida Brasil, 1.930, no Funcionários, também vai comercializar produtos de saúde bucal sem impostos. De acordo com o Impostômetro, os impostos de itens como escova de dente e creme dental correspondem a 34% e 31,37%, respectivamente, no preço final.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.