Variação no preço do botijão de gás chega a 61% na Grande BH

A variação de preço entre janeiro e setembro deste ano é de 8,35% para os cilindros de 45kg

A variação de preço do botijão de gás de 13kg chega a 61,22% na região metropolitana de BH. O preço na portaria pode ir de R$ 98,00 até 158,00.



A pesquisa feita pelo Mercado Mineiro e comOferta mostrou ainda que o cilindro de 45kg na portaria ou entregue no próprio bairro pode custar de R$415.00 até R$625.00, uma variação de 50%.

Mesmo após a redução de R$0,20 feita pela Petrobras em 13 de setembro, a variação no preço médio dos botijões caiu muito abaixo do esperado. Nos últimos 45 dias, o preço cilindro de 45kg com entrega caiu 0,90%, e o na portaria caiu 0,86%.

Além disso, o aumento acumulado de janeiro a setembro de 2022 foi de 8,35% para o cilindro de 45kg, que custava em janeiro R$ 409,84 e agora custa R$ 447,81.









A pesquisa foi realizada em 101 estabelecimentos entre os dias 15 e 16 de setembro de 2022.