Preço do gás de cozinha teve alta de quase 10% em BH; confira os valores

Botijão custa, em média, R$ 123, mas pode ser encontrado até de R$ 149 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com o reajuste de 16% no preço do gás de cozinha, da Petrobras para as distribuidoras, o belo-horizontino enfrenta mais um aumento em um item essencial para a preparação de alimentos. Pesquisa do site Mercado Mineiro mostra que o preço do botijão, de 13kg, pode chegar a custar até R$ 149. O levantamento foi feito em 100 estabelecimentos de Belo Horizonte e Região Metropolitana, entre 22 e 24 de março.