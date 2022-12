Multinacional Ball fecha fábrica no Triângulo e paralisa linha no Sul de MG

Portal Terra do Mandu

Ball encerra atividades em fábrica de Frutal e paralisada linha em Pouso Alegre (foto: reprodução Ball Corporation) A multinacional de origem americana Ball Corporation anunciou o encerramento das atividades de sua fábrica em Frutal, no Triângulo Mineiro, e a paralisação de uma de suas linhas de produção em Pouso Alegre, no sul do estado.





10:51 - 02/12/2022 Perfil 252 é a única agência de Minas Gerais entre as 50 maiores do Brasil A decisão foi confirmada em nota enviada à reportagem pela assessoria de imprensa da Ball, nessa quarta-feira (07/12). A empresa é líder mundial na produção de embalagens de alumínio.Segundo a nota, dois motivos levaram à paralisação das atividades. "O atual cenário macroeconômico e mercadológico, além do encerramento de contrato de um dos clientes de nossa carteira", diz o comunicado.

Com a medida anunciada, a multinacional informou que está encerrando os contratos de trabalho com cerca de 100 funcionários, incluindo as duas unidades atingidas.



Na unidade de Frutal, que está sendo fechada, 70 funcionários foram demitidos. Enquanto em Pouso Alegre, cerca de 30 pessoas foram desligadas da empresa.



Ainda no comunicado, a empresa disse lamentar a decisão e afirmou que indenizou os funcionários demitidos, além de oferecer uma consultoria para apoio a recolocação profissional.

"Da mesma forma, prezando pelo relacionamento junto à comunidade, a empresa está trabalhando com seus parceiros Mais Diversidade, Rede Educare e Senai em programas voltados a novas oportunidades de capacitação para profissionais impactados, e recolocação no mercado local", completou.





A empresa ainda citou que alguns dos empregados receberam propostas de transferência para trabalhar em outra planta da Ball no Brasil. Nenhuma outra unidade da empresa foi afetada, segundo a nota.

"A Ball reitera que a decisão tomada não afeta sua operação em nenhuma outra localidade, e os clientes da companhia na América do Sul seguirão sendo atendidos normalmente por outras unidades da empresa, sem risco de continuidade ou impactos adicionais", disse.

A empresa fornece embalagens de alumínio inovadoras e sustentáveis para clientes dos setores de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços.



