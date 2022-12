Perfil 252 é a única agência de Minas Gerais entre as 50 maiores do Brasil

Além da agência Perfil 252, outras nove empresas mineiras se destacaram entre as 245 maiores do Brasil no ranking (foto: Reprodução/Redes Sociais) A agência de publicidade Perfil 252 é a única de Minas Gerais a figurar entre as 50 maiores do Brasil em 2022, no ranking divulgado, anualmente, pelo Conselho Executivo das Normas Padrão (Cenp-Meios). O painel mediu os investimentos em mídia feitas por meio de 300 empresas publicitárias brasileiras.





Este ano, os cinco primeiro lugares foram as agências WMcCann, Publics, Africa, AlmapBBDO e DPZ&T. A segunda no ranking foi uma das que mais subiram na lista, passando do 12º em 2020 para a vice-liderança no levantamento mais recente.









Em 2021, o total investido em mídia ficou em R$ 20 bilhões, o que corresponde a um aumento de 40% em relação a 2020, quando os valores apontados pelo Cenp-Meios foram de R$ 14,2 bilhões, com ranking de 217 agências. Em 2019, antes da pandemia, o investimento foi de R$ 17,5 bilhões, com dados de 226 agências.





Além da agência Perfil 252, outras nove empresas mineiras se destacaram entre as 245 maiores do Brasil no ranking. São elas: Lápis Raro (59ª); Casablanca (65ª); Dezoito (78ª); Pop Corn (101ª); Tom (106ª); Loggia (126ª posição); República (148ª); RC (150ª) e Reciclo (156ª).