BH: alimentos in natura estão 35% mais caros que em janeiro

Combustíveis e transporte

Os produtos administrados, que incluem combustíveis, conta de luz, telefonia, água e transporte, registraram alta de 0,40% em novembro.O índice, considerado relativamente baixo, preocupa pela subida astronômica do preço da gasolina e diesel na metade do ano, que só foi freada pelo redução dos impostos (ICMS) . A medida contribuiu para que o grupo acumulasse queda de 7,17% nos preços.Individualmente, as passagens aéreas representaram a maior alta do grupo em novembro, com 11,44%, enquanto o preço da gasolina subiu 1,89% e o do gás de cozinha registrou queda de 2,06%.