Inflação volta a subir em BH puxada pela alta do preço dos alimentos

O preço da cesta básica é 13,71% maior do que em janeiro deste ano, e equivale a 57% do salário mínimo. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A inflação em Belo Horizonte registrou uma alta de 0,51% em outubro, após três meses consecutivos de deflação. A cesta básica chegou a R$ 692,27, o que equivale a 57% do salário mínimo. Com o aumento, a inflação acumulada no ano é de 4,95% e de 6,91% nos últimos 12 meses.