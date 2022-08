Preços dos alimentos da cesta básica caem em Belo Horizonte

Segundo o levantamento mais recente do Mercado Mineiro, preço do feijão, por exemplo, pode variar em até 28,6% de um supermercado para outro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Consumidores de Belo Horizonte poderão comprar alimentos da cesta básica com o preço mais em conta. Além do pacote de feijão, o arroz, sal, óleo, açúcar e café sofreram redução, conforme o levantamento mais recente do Mercado Mineiro. Porém, é preciso ter atenção nas ofertas, já que o custo pode variar de um supermercado para outro, como no caso do feijão, que pode oscilar em até 28%.





O economista e coordenador do Mercado Mineiro e aplicativo comOferta, Feliciano Abreu, explicou que o consumidor deve prestar atenção nas ofertas. “Isso está muito relacionado à queda de consumo. O consumidor é implacável, pois, na maioria das vezes, opta por uma marca mais barata em vez de comprar uma que já consome, se os preços estiverem muito distantes. Por isso, produtos de empresas mais conhecidas reduzem o valor, enquanto as desconhecidas aumentam, devido à demanda”, disse.





O feijão carioca da marca Pachá 1 kg também sofreu queda no preço. O valor médio de R$ 11,30 abaixou para R$ 9,59, uma redução de 15,16%. Já o feijão carioca Carrijó 1 kg teve um decréscimo de 14,15%, sendo que o valor médio de R$ 8,18 passou para R$ 6,99.





Além disso, preços podem alterar de acordo com o estabelecimento. Na pesquisa feita pelo Mercado Mineiro, o feijão carioca da marca Apreço 1 kg, por exemplo, pode ser encontrado nos valores entre R$ 6,99 e R$ 8,99, o que representa uma variação de 28,61%.

Arroz

Em relação ao arroz, o pacote da marca Carrijó sofreu uma queda de 9,3% comparado ao mês passado. O preço médio passou de R$ 19,03 para R$ 17,21. Outra marca que apresentou redução foi a Tia Jú, cerca de 6%. O pacote, que tinha o valor médio de R$ 20,14, abaixou para R$ 18,92.





O arroz Camil 5 kg também registrou redução. O preço médio passou de R$ 20,81 para R$ 20,19, uma queda de 3%. Porém, nem todas as marcas tiveram seus valores reduzidos, conforme a pesquisa. Este é o caso da marca Albaruska que sofreu um aumento de 19,09% (o valor do pacote passou de R$ 20,99 para R$ 24,99). Além dele, o arroz Sempre Bom 5 kg aumentou de R$ 20,85 para R$ 22,80, representando o acréscimo de 9,35%.





O produto, assim como o feijão, sofre variação de valores de um supermercado para o outro. Segundo o levantamento do Mercado Mineiro, o Arroz Pato Sul 5 kg pode custar entre R$ 15,90 e R$ 19,80, 24,5% de oscilação nos preços.

Óleo

O óleo de soja, outro produto, além do leite, que gera descontentamento nos consumidores por causa do alto custo , também está com o preço reduzido. A embalagem com 900 ml da marca Vitaliv sofreu uma queda de 9,39%. O preço passou de R$ 8,84 para R$ 8,01.





O mesmo ocorreu com o óleo de soja Liza 900 ml, que registrou uma redução de 7,17%. Se no mês de julho o preço médio era de R$ 9,27, em agosto, consumidores conseguiram encontrar o produto por R$ 8,61.





A maior variação de preço, evidenciada pela pesquisa, foi da marca Veleiro. Moradores da capital podem encontrar o óleo de soja 900 ml, nos supermercados, pelo preço entre R$ 6,99 e R$ 9,80, cerca de 40,2% de oscilação.

Outros produtos da cesta básica

Outros produtos da cesta básica, como o açúcar, também tiveram uma queda . Para quem gosta de uma opção mais em conta, o Açúcar Cristal Nutrisúcar 5 kg reduziu 10,77% no preço médio, que passou de R$ 18,75 para 16,73. Já o Açúcar Cristal Delta 5 kg apresentou um aumento superior a 68% comparado ao mês de julho. O preço de R$ 16,82 passou para R$ 28,35.





O café Pilão 500 g sofreu uma queda de 1,2%, sendo que o preço médio diminuiu R$ 17,33 para R$ 17, 12. O mesmo ocorreu com o pacote da marca Caboclo, que registrou queda de 1,46%, com preço médio de R$ 15,36.





Porém, assim como os demais produtos nos supermercados, o pacote da marca pode sofrer uma variação de 42,39% nos preços, podendo ser custar entre R$13,40 a R$19,08. Com a variação de 43,4%, o Sal Refinado Globo pode ser encontrado nos valores entre R$ 1,59 e R$ 2,28.





Em relação ao baixo custo, o pacote de sal de 1 kg Marlim foi o que registrou melhor redução, cerca de 44%. O valor médio de R$ 3,18 abaixou para R$ 1,78.