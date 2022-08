Aumento no preço do leite gera revolta: 'silêncio aos amantes de queijo'

A influenciadora 'Preta Demais' desabafou sobre o preço do leite no Twitter e desencadeou as revoltas (foto: Reprodução Redes Sociais e Freepik)

Com a alta no preço do leite, seus derivados têm ficado cada vez mais caros. Nesta semana, usuários do Twitter se revoltaram com o acréscimo no valor dos queijos, em especial o tipo muçarela, que varia de R$ 65 a R$ 92,99 o preço por quilo conforme região e marca.



“Gente eu sei que tá todo mundo sofrendo, mas será que podemos fazer um minuto de silêncio em respeito aos amantes do queijo?”, escreveu.





gente eu sei que tá todo mundo sofrendo mas será q podemos fazer 1 minuto de silêncio em respeito aos amantes do queijo???????? mano tá SURREAL %u2014 preta (@pretademaiss) August 10, 2022



Com isso, outros usuários, de diferentes regiões do Brasil, comentaram suas recentes experiências, expondo tamanha insatisfação com os valores altos dos produtos. Um perfil de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mostrou que em um estabelecimento do estado, que é considerado o maior polo de queijos, a peça do produto custa R$ 49.

Amg, onde é isso? Comprei na padaria aqui perto de casa ontem por 65,00 o kg %uD83E%uDD72 pic.twitter.com/Ay8If5Xw9D %u2014 Lívis %uD83E%uDEC0 (@victorftluan) August 10, 2022



Os perfis brincam afirmando que repentinamente tornaram-se intolerantes à lactose e até levantam a possibilidade de buscar no YouTube formas de usar menos quantidade do produto para as receitas que exigem muito queijo.

%u201CComo fazer 2 kilos de queijo mussarela usando 200gramas de queijo mussarela%u201D YouTube pesquisar %u2014 %u2119%uD835%uDD56%uD835%uDD55%uD835%uDD63%uD835%uDD60 %uD835%uDD55%uD835%uDD56 %uD835%uDD3B%uD835%uDD66%uD835%uDD55%uD835%uDD52 (@oxentepedrao) August 10, 2022



O valor de outros derivados do leite também se encontram em alta, um usuário conta que encontrou um pote de manteiga no valor de R$ 29.