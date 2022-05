MG: vaca bate recorde mundial com produção de 80 kg de leite por dia

Iluminada (foto) é filha do touro Teatro da Silvânia, reconhecido como o 'Rei das Pistas' (foto: NaMídia Assessoria/ Divulgação)

Com a marca de 80,150 kg de leite por dia, a vaca chamada Iluminada Teatro FIV do Fundão, de oito anos, bateu o recorde mundial em produção de leite. O recorde foi batido na última quarta-feira (4/5) no 42º Concurso Leiteiro da 87ª ExpoZebu , em Uberaba, no Triângulo Mineiro.