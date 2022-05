BH registra redução no aluguel em abril; alta em 12 meses é de 14,87%

Belo Horizonte registrou queda de 0,07% no preço do aluguel em abril de 2022, segundo o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE).

A baixa apurada no mês passado foi a segunda menor desde 2018. Em setembro de 2021, a capital mineira apresentou redução de 1,9%. Posteriormente, houve variação positiva em sete meses, com destaque para fevereiro de 2022 - 3,8% de alta.

Preço da gasolina contribui para a subida do custo de vida em BH

Apesar do recuo de abril, o índice dos últimos 12 meses continua elevado em BH - 14,87%, o maior desde maio de 2019. O recorde anterior, em março deste ano, havia fechado em 14,11%





Gráfico IVAR de abril (foto: FGV IBRE)

São Paulo registrou a maior alta: 1,27%. No Rio, o avanço dos preços foi contido: 0,31%. Já Porto Alegre, que computou deflação de 1,25% em março, teve o mesmo resultado que a taxa nacional em abril: crescimento de 0,82%. Além de Belo Horizonte, o IVAR calculou os aluguéis em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Juntas, as quatro cidades abrigam cerca de 23 milhões de habitantes.São Paulo registrou a maior alta: 1,27%. No Rio, o avanço dos preços foi contido: 0,31%. Já Porto Alegre, que computou deflação de 1,25% em março, teve o mesmo resultado que a taxa nacional em abril: crescimento de 0,82%.



O percentual de aumento das taxas interanuais do IVAR (abril de 2022/ 2021) é de 8,24% no Brasil, o maior desde o início da série histórica, em janeiro de 2019.



Assim como BH, as demais cidades elevaram o acumulado de 12 meses: São Paulo, de 4,09% para 6,54%; Rio de Janeiro, de 7,27% para 8,70%; e Porto Alegre, de 4,98% para 7,17%.