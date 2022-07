Pão com manteiga e café com leite estão 55% mais caros em Divinópolis

O preço do pão francês aumentou 48,6% em 12 meses em Divinópolis (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) O pão francês com manteiga e o café com leite deixaram “a primeira refeição do dia” mais cara em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. De junho de 2021 ao mesmo mês deste ano, o preço do combo subiu 55%.





Divulgado nesta quarta-feira (20/7), o levantamento foi realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicos-Socias (Nepes) da Faculdade Una.

Em 12 meses, o principal “vilão” da mesa matinal do divinopolitano foi o café. “No último ano, a geada e a estiagem prolongada causaram impactos na produção e na safra de 2022, principalmente em Minas Gerais, maior produtor de café do Brasil, o que consequentemente refletiu na diminuição da oferta”, destaca o coordenador do Nepes, o professor universitário Wagner Almeida.

A alta do trigo explica o aumento do "queridinho" pão francês. Só ele, em 12 meses, sofreu majoração de 48,6% em consequência, principalmente, da guerra na Ucrânia.

Os produtos lácteos também acumulam alta no preço. O preço do leite aumentou 67,2% nesse período, e o da manteiga, 31,4%.

Aumento do mês

Entre maio e junho deste ano, o valor dos quatro itens pesquisados subiu 14,8% em Divinópolis, índice 22 vezes superior ao da inflação no período, que foi de 0,67%. O café teve variação de 32,7%.

Dentre causas está o período de entressafra. “O que é comum em todos os anos, pela baixa disponibilidade e qualidade das pastagens em função do período de seca”, afirma Almeida. Além disso, há custos de produção, como a alta do preço da ração animal, o que reduz a rentabilidade e desestimula a produção.