Após bloqueio de rodovias, preços no sacolão disparam em Belo Horizonte

Na grande maioria dos produtos, além de variar o preço entre os estabelecimentos, os preços subiram bastante (foto: Freepik/Reprodução)

Após o bloqueio das rodovias federais e estaduais por caminhoneiros e apoiadores bolsonaristas na última semana, os preços de legumes, verduras e frutas nos sacolões de Belo Horizonte dispararam. Banana, tomate, batata e mamão são alguns itens que tiveram variação de preço de até 100%.

A pesquisa foi feita em 20 estabelecimentos de Belo Horizonte, entre os dias 3 e 4 de novembro pelo site Mercado Mineiro e comOferta. Na grande maioria dos produtos, além de variar o preço entre os estabelecimentos, os preços subiram bastante.

O quilo do limão tahiti teve a maior variação dentre os produtos, custando de R$2,98 até R$13,99, ou seja, 369% de diferença.Logo após, o quilo do quiabo chegou a variar 350%, podendo custar de R$3,99 até R$ 17,99.Em terceiro lugar, o chuchu, que variou 202%, com preços entre R$1,98 até R$5,98.Beterraba e cenoura também variaram bastante, ambas chegando a 152% (R$1,98 até R$4,99).

A variação de preço dos alimentos usados como temperos também foi alta. O quilo do pimentão verde custando de R$5,98 até R$14,99, variação de 150%. A cebolinha, salsinha ou couve variam de R$1,98 até R$2,99, uma variação de 51%.

Além do quiabo, confira os produtos que variaram 100% de preço:

Banana Caturra : R$3,98 até R$7,99

Tomate comum : R$4,99 até R$9,99

Batata Inglesa : R$4,98 até R$9,99

Entre as frutas, o quilo do mamão havaí pode custar de R$5,98 até R$11,99, uma variação de 100%.



A mexerica ponkan pode custar de R$1,98 até R$6,99, uma variação de 253%.



O quilo da banana caturra custando de R$3,98 até R$7,99, com uma variação de 100%.



O quilo da maçã nacional custando de R$8,98 até R$15,99, com uma diferença de 78%.

O aumento de preço também chamou atenção nos sacolões em relação a nove dias atrás. O preço médio da batata inglesa, que era R$4, 96, subiu para R$7,69, um aumento de 55%.



A cenoura que custava em média R$2, 56 subiu para R$3,34, um aumento de 30%.



O quilo do tomate comum que era de R$6,39 subiu para R$8,13, 27% de aumento.



O pimentão verde que custava em média R$6,39 subiu para R$8, 49, um aumento de 33%.



Nem todos os produtos subiram tanto: o quilo da mandioca, que custava em média R$4,59 subiu para R$5,19, um aumento de 13%.



A laranja pera rio que custava em média R$3,06 subiu para R$3,36, um aumento de 9,84%.



O abacaxi que custava em média R$ 5,86 subiu para R$6,63, um aumento de 13,16%.



Por fim, o abacate, que custava em média R$7,81 passou para R$8,61, um aumento de 10,25%.