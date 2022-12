Minas registra recorde no agro com US$ 12 bilhões em exportações

Ao todo, 172 países compraram produtos brasileiros, sendo a China o principal destino (foto: Divulgação/Faemg)





“É um balanço positivo. Exportação significa superávit. É um sinal de que conseguimos abastecer o mercado interno e sobrou, no bom sentido, para exportarmos. Exportar é dinheiro na veia do povo mineiro, dólar que chega em Minas Gerais e no Brasil e vira carro, vira imóvel, vira roupa, vira sapato. Então é o produto do campo, saindo dos nossos solos, sendo exportados para várias regiões do mundo e trazendo divisas para nosso Brasil”, declarou o presidente da Faemg, Antônio Pitangui de Salvo.









Pitangui destacou o problema com alguns alimentos, como o leite, do qual não é possível fazer uma previsibilidade. De acordo com dados levantados pela Faemg, o ano foi atípico para o produto, que registrou um recuo no índice de captação na comparação com 2021, com 8,8% no primeiro semestre do ano. “Com menor matéria-prima, os laticínios passaram a disputar produtores para assegurar a captação e suprir a demanda do mercado consumidor, o que resultou em aumento no preço pago ao produtor”, explicou a entidade.

Cenário mundial e federal impactam previsões para 2023

De acordo com o executivo, também é preciso ver “a maneira como o mundo vai se comportar”, já que existe uma dependência da importação de nutrientes para adubo, por exemplo, e chamou a invasão russa na Ucrânia de “guerra maldita”. Pitangui também elogiou a reeleição de Romeu Zema (Novo), pois, segundo ele, é importante dar sequência ao que tem funcionado. Já ao citar o futuro governo federal, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente da Faemg disse que é preciso aguardar para ver qual será a postura do petista e quem serão os seus ministros da Economia e da Agricultura.





“Nossa perspectiva para o ano que vem é ver, com muita grandeza, como vai ser o comportamento do Brasil como um todo. Se caminhar de uma forma tranquila para nosso setor, com esse governo que vai tomar posse em breve, nós vamos ter tranquilidade. Se o setor, que é um dos tripés de sustentação para a economia brasileira, se sentir acuado ou não sendo bem tratado, todos nós vamos sentir diretamente na carne, no arroz, no feijão. É uma escolha, se quiserem não respeitar um setor que trabalha, vai ser uma opção do novo governo”, declarou.





A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) divulgou nesta segunda-feira (5/12) o balanço de janeiro a outubro de 2022 com US$ 12,9 bilhões em exportações, ante os US$ 10,5 bilhões registrado em todo o ano de 2021. Segundo a entidade, o aumento foi impulsionado pelo café, que representa 45,5% das exportações do setor e chegou a US$ 5,6 bilhões, com aumento de 63% no período. Na sequência, aparece o complexo da soja, com US$ 3,3 bilhões ou 25,9%.