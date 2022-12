Bazar Prime tem marcas mineiras com desconto de até 70%; confira

Evento acontece das 10h às 20h, no salão do Hotel Fasano, no Bairro Lourdes (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press) Estado de Minas é realizada até esta quarta-feira (7/12), no salão do Hotel Fasano, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH. Com peças de importantes marcas mineiras, os descontos passam de 70% em roupas e utensílios de casa. A 2ª edição do Bazar Prime da Jornada Solidáriaé realizada até esta quarta-feira (7/12), no salão do Hotel Fasano, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH. Com peças de importantes marcas mineiras, os descontos passam de 70% em roupas e utensílios de casa.









Roupas novas foram doadas por grandes marcas mineiras e algumas seminovas, selecionadas a dedo, estarão à venda das 10h às 20h, no salão do Fasano. Além disso, como ocorreu em 2019, a Jornada convidou importantes marcas e lojas para ocuparem espaço, diversificando ainda mais o mix de produtos e enriquecendo o evento.

Segundo Maria Antônia Calmon, designer de moda e especialista em camisaria feminina, esta é uma oportunidade de conhecer as peças da loja, mas também, de fazer uma boa ação. "Como trabalho com peças atemporais, não fazemos promoções, mas a convite da Jornada Solidária abri mão de algumas, para que as pessoas consigam adquiri-las e participar dessa ação. Ajudar é algo importante para mim, temos que nos unir e agregar na vida das pessoas", diz. As peças variam de R$190 a R$300.

Ação Social

Há mais de cinco décadas a Jornada Solidária ajuda crianças com ações ao longo do ano, em especial, no Natal. Desde 2005, o propósito também passou a incluir reformas e apoio a creches em Belo Horizonte. Após dois anos de pausa dos eventos presenciais, em função da pandemia, a Jornada realizou, em novembro, a tradicional festa.





Participaram 730 crianças, com idades entre de 3 a 5 anos, alunos de 13 jardins-de-infância. O evento foi realizado no Luminis Urban Play, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, com alunos de creches comunitárias da capital. Para viabilizar a celebração, o programa fez a tradicional feijoada beneficente, na Casa Pampulha. Além dos brinquedos, a verba será usada para a compra de equipamentos essenciais para as creches, como fogão, geladeira e até mobiliário.

Novidades

Esta edição do bazar conta com muita roupa de festa e peças casuais das marcas Alphorria, Barbara Bela, Printing, Strass e Fátima Scofield. A Atmo, loja plus size, ampliou sua grade e agora atende a partir do número 40 chegando até a numeração 50. Vários vestidos de festa e peças casuais com preços únicos: de R$ 99; R$ 149; R$ 199; R$ 299 e R$ 499.





Para a presidente Nazareth, o Bazar Prime manteve o padrão, mas o diferencial está no preço. "Roupas de festa que na loja eram R$7 mil, estão por R$700 ou R$800. A intenção é arrecadar o dinheiro para o ano que vem voltarmos com as reformas", explica.





Outras marcas também participam desta edição, entre elas, a Deluxe Basic, que é novidade. Referência na moda feminina, sob a direção de Fernanda Penna, a loja multimarcas se destaca pelo charme e requinte das coleções, bom gosto e estilo dos looks, além de atendimento personalizado e exclusivo.





A Bianza também é nova. Fugindo das tendências convencionais, a marca investe em um estilo atemporal. Destaca-se pela alfaiataria e pelos detalhes especiais de suas peças, do design à escolha do tecido.





Novata na edição, a Twenty Four Seven nasceu do desejo de estar presente em todos os momentos do lifestyle da mulher atual com seus múltiplos papéis, propondo descomplicar as escolhas do dia a dia.





Já as veteranas Maria Antônia Calmon e Chris Gontijo, participam pela segunda vez. Alessandra Salvador também estará presente com a sua Mi Florcita e broches deslumbrantes. Enquanto a marca inclusiva Pim Estilo traz roupas com estampas criadas a partir de desenhos de pessoas portadoras de necessidades especiais.





Neste ano, a marca infantil, a Lolla&Lipi participa do evento, com roupas para as crianças e os pré-adolescentes. Um espaço com presentes de Natal foi montado e conta com a presença da Perfetto Saboaria. A marca levará kits com motivos natalinos ou florais. Outra novidade é uma área home com a presença da La Travessa, de Luciana Pagani.