Luxo com preço especial

Doação da Essenciale (foto: Ramon Lisboa/em/d.a press)







O tão esperado bazar da Jornada Solidária Estado de Minas abre as portas nesta terça-feira, 6, às 13h, no salão do Hotel Fasano, em Lourdes. Roupas novas doadas por importantes marcas mineiras e algumas seminovas, selecionadas a dedo, estarão à venda, para arrecadar recursos que serão investidos nas treze creches beneficiadas.

Maria Antônia Calmon (foto: Divulgação)

Como ocorreu em 2019, a Jornada convidou algumas marcas e lojas importantes para ocuparem espaço no local, diversificando ainda mais o mix de produtos e enriquecendo o evento. Cada marca doara parte da venda para a Jornada Solidária.

Chris Gontijo (foto: Divulgação)

Na parte da Jornada Solidária muita roupa de festa e peças casuais da Alphorria, Barbara Bela, Printing, Strass, Fátima Scofield, além de peças para casa, novidade do ano.

A Atmo, loja plus size, ampliou sua grade e agora atende a partir do número 40 chegando até a numeração 50. Ela estará com vários vestidos de festa e peças casuais com preços únicos: de R$ 99; R$ 149; R$ 199; R$ 299 e R$ 499.

Lolla & Lipi terá peças da Pituchinhus, Animê e Precoce (foto: foto by Andrei Cardoso)

A multimarcas premium Ana Luiza, loja localizada em Lourdes, tem uma curadoria nacional e internacional feita a dedo pelas proprietárias Ana Luiza, e suas filhas Bárbara e Gabriela. As três são apaixonadas por moda e juntas buscam trazer todo o conhecimento para agregar no atendimento exclusivo aos clientes. Ela particia do evento com moda casual e festa.

Perfetto Saboaria (foto: Divulgação)

A Deluxe Basic é novidade no Bazar Prime. Referência na moda feminina, sob a direção de Fernanda Penna, a loja multimarcas se destaca pelo charme e requinte das coleções, bom gosto e estilo dos “looks”, além de atendimento personalizado e exclusivo. A curadoria especializada e o foco nas tendências do mundo da moda são também fatores marcantes que a diferenciam no segmento da moda. Localizada no bairro Belvedere, próximo à Lagoa Seca, estará presente no evento com as marcas: Madre Reina, UH Premium, Prayah, Annie Pestana, Its Co, J.Chermann, Viviane Furrier, All Is Love, Le My, Rosa Dahlia.

B.Bouclè (foto: Divulgação)

Maria Antônia Calmon participa pela segunda vez com suas camisas apaixonantes e seus chemises bem estilosos e elegantes. Alessandra Salvador estará presente com a sua Mi Florcita, que são broches deslumbrantes, que compõe muito bem com qualquer camisa, jaqueta, vestido blazer, etc.

Outra novidade nesta edição é a Bianza. Fugindo das tendências convencionais, a marca investe em um estilo atemporal. Destaca-se pela alfaiataria e pelos detalhes especiais de suas peças, do design à escolha do tecido. O cuidado com a modelagem e a qualidade dos acabamentos, tanto na linha urbana quanto no segmento festa, são seus diferenciais. O estilo da marca é direcionado a uma mulher elegante e sofisticada, que aprecia peças diferenciadas, detalhes bem cuidados, tecidos de alta qualidade, estampas exclusivas e formas inusitadas.

Chris Gontijo estará presente pela segunda vez. A marca de loungewear vai muito além. A marca inovou o mercado brasileiro de lingeries e loungewears, lançando peças de luxo confortáveis. Com confecção própria e muita criatividade, a marca se estabeleceu como uma das pioneiras na proposta de levar o pijama para fora de casa com peças atemporais, marcantes pela qualidade e beleza. Hoje, ela já está no mercado internacional. Sua proposta é oferecer modelos carregados de sensualidade, elegância e delicadeza para acompanhar a vida de mulheres que gostam de se sentir bem.

Outra novata é a Twenty Four Seven. A marca nasceu do desejo de estar presente em todos os momentos do lifestyle da mulher atual com seus múltiplos papéis, propondo descomplicar as escolhas do dia a dia. A Twenty Four Seven é uma marca que reflete versatilidade através de roupas modernas.

A marca inclusiva Pim Estilo marca presença com suas roupas com estampas criadas a partir de desenhos de pessoas portadoras de necessidades especiais. Seu principal artista é o Augusto Corrêa, portador da síndrome de down. Seu trabalho é lindo e tem agradado em cheio.

Este ano o Bazar Prime terá uma marca infantil, a Lolla&Lipi, para que as crianças e os pré-adolescentes se sintam parte de um conceito único. A grife tem uma identidade que procura o bem-estar, conforto, sustentabilidade e uma necessidade constante de estar à frente do seu tempo.

Para diversificar ainda mais, pela primeira vez o Bazar Prime terá um espaço com mimos e presentes de Natal com a presença da Perfetto Saboaria. A marca levará muitas opções, desde kits até sabonetes individuais, dos rústicos aos mais elaboradores com motivos natalinos ou florais. Outra novidade é uma área home com a presença da La Travessa, de Luciana Pagani, e suas lindas peças e jogos americanos com estampas exclusivas e um pequeno corner da Jornada Solidária com itens que recebeu de doação.





Produção das fotos das peças doadas para a Jornada: Salão LG Studio. Modelo Rafaela Souza gentilmente cedida por Garota da Luta/Projeto Social Federação Fight. Fotos Ramon Lisboa/EM/D.A Press