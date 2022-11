Preço do gás de cozinha está menor em Belo Horizonte

O preço médio do botijão de 13 kg, sem entrega, chegou a R$ 109. O cilindro de 45 kg está custando em média R$ 458,86 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O gás de cozinha está mais barato em Belo Horizonte, segundo levantamento de preços realizado no fim de novembro. A comparação com dois meses atrás mostra que os preços variaram até 0,95% para baixo. A queda acompanha a redução do preço do GLP praticado pela Petrobras, anunciada no dia 16 de novembro: a redução da estatal foi de 5,3%, cinco vezes mais do que a redução dos preços ao consumidor.

As variações dos preços do cilindro, sem entrega, também estão na casa dos 60% (entre R$ 390 e R$ 625). A maior é o do preço do botijão vazio, de 91% (entre R$120 e R$ 230).

A pesquisa foi realizada pelo MercadoMineiro e comOferta no dias 23 a 25 de novembro. Você encontra a lista completa dos estabelecimentos consultados, com os locais onde o gás de cozinha está sendo vendido pelo menos preço, no site do portal.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata