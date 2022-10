Pesquisa revela queda no gás de cozinha e combustível na RMBH

Gás de Cozinha e Combustíveis registraram queda, mas ainda é preciso atenção e pesquisa de preço na hora de comprar (foto: Freepik/Reprodução)

Pesquisa revelou nesta segunda-feira (3/10) que o gás de cozinha e os combustíveis tiveram queda em relação aos preços de 20 dias atrás. O diesel S10 foi o combustível que caiu mais, de R$ 7,05 para R$ 6,79. A gasolina caiu 2,67% (R$ 0,13 por litro) e o etanol caiu 3,14% (R$ 0,11 por litro).

O levantamento dos preços de combustíveis foi feito pelo Mercado Mineiro e comOferta, em 281 postos e do gás de cozinha em 100 depósitos da região metropolitana de Belo Horizonte, de 27 a 30 de setembro.

Desde a última queda de impostos anunciada pela Petrobras no dia 15 de maio, a gasolina acumulou uma queda de 37% (R$ 2,80). Por mais que a pesquisa tenha registrado queda, o consumidor não pode deixar de pesquisar. As variações de preços entre os postos estão bem significativas:

Etanol: variação de 23,14% entre os postos, preço entre R$ 3,99 e R$ 3,22

Gasolina: variação de 10,89% entre os postos, preço entre R$ 5,09 e R$ 4,59

Diesel S10: variação de 14,04% entre os postos, preço entre R$ 7,39 e R$ 6,48

Gás de cozinha

Ainda de acordo com o Mercado Mineiro, o gás de cozinha teve queda acumulada de janeiro a setembro de 7,37% para o botijão de 13kg com entrega, e para o cilindro de 45kg na portaria, chegou a 8,33%.

Porém, assim como no caso dos combustíveis, o consumidor deve ficar atento aos preços e pesquisar bastante, pois a variação de preço entre os postos é alta. O botijão de 13kg com entrega varia 43,64%, com preços entre R$ 158,00 e R$ 110,00. O mesmo botijão, porém vazio, tem a maior variação - 91,57% - na RMBH, podendo custar entre R$ 230,00 e R$ 120,00.